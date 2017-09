DWDL-Rundfunkrat: Callboys, Schirach, Klaas-WG

© Photocase/Marquis de Valmont/DWDL

10.09.2017



Montag, 21:15 Uhr, RTL

2016 zählte "This Time Next Year" zu den vielversprechendsten Neustarts der Fernsehmesse MIPTV. Jetzt bringt RTL das ungewöhnliche Format nach Deutschland. Ungewöhnlich deshalb, weil die Zuschauer binnen weniger Momente zu sehen bekommen, wie Menschen innerhalb eines Jahres an der Erfüllung ihres Traums arbeiten. Moderiert wird der Neustart von Jan Hahn.

Produktionsfirma: ITV Studios Germany



Montag, 20:15 Uhr, RTL II

Ebenfalls aus England stammt die Kuppelshow "Love Island". Das Konzept sieht vor, dass mehrere Singles in eine Villa auf einer paradiesischen Insel ziehen - in der Hoffnung, dort die große Liebe zu finden. Die Besonderheit liegt darin, dass RTL II das von Jana Ina Zarrella präsentierte Format drei Wochen lang täglich zeigen wird. All das erinnert also ein Stück weit an "Big Brother" unter Palmen.

Produktionsfirma: ITV Studios Germany



Montag, 21:15 Uhr, RTL II

Neben "Love Island" ruhen die Hoffnungen von RTL II auch auf einen Serien-Piloten: Mit "Call the Boys" erzählt der Sender die Geschichte von vier Berliner Jungs, die ein erfolgreiches Callboy-Unternehmen betreiben und es hinter den Kulissen mit einigen Alltagsproblemen zu tun haben. Das Buch der Serie stammt aus den Federn von John-Hendrik Karsten sowie Manuel Meimberg, der zuletzt für "Familie Braun" Preise und Anerkennung gewann.

Produktionsfirma: UFA Serial Drama



Montag, 22:05 Uhr, ProSieben

Klaas Heufer-Umlauf kehrt auf den ursprünglichen "HalliGalli"-Sendeplatz zurück. In zwei Ausgaben wird er vor der Bundestagswahl Politiker verschiedener Parteien treffen. Die Ursprungsidee: Der liberale, der linke und der konservative Klaas wohnen gemeinsam in einer WG, diskutieren immer wieder über Politik, sprechen mit Jungwählern und entscheiden, welcher Klaas auf welchen Politiker trifft.

Produktionsfirma: Readymade Films / Florida TV



Freitag, 21:15 Uhr, ZDF

Rund zweieinhalb Jahre nach der Ausstrahlung der ersten Staffel schickt das ZDF "Schuld" in die nächste Runde. Auch die neuen Folgen basieren wieder auf den Kurzgeschichten des Juristen und Bestsellerautors Ferdinand von Schirach. Wie schon 2015 spielt Moritz Bleibtreu erneut den Anwalt Friedrich Kronberg. Weitere Rollen übernehmen unter anderem Iris Berben, Jürgen Vogel, Josefine Preuß, Lars Eidinger, Louis Hofmann und Tom Wlaschiha.

Produktionsfirma: Moovie

