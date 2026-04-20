RTL arbeitet an neuen Staffeln seiner Serien "Euphorie" und "Neue Geschichten vom Pumuckl". Das hat Fictionchef Hauke Bartel jetzt in einem Interview mit "The Spot" angekündigt. Bei "Euphorie", produziert von Zeitsprung Pictures, handelt es sich um die deutsche Version der isrealischen Coming-of-Age-Serie "Euphoria", die bereits mit großem Erfolg vom amerikanischen Pay-TV-Sender HBO adaptiert wurde. RTL+ hatte die erste Staffel im vergangenen Herbst gezeigt.

"Natürlich haben wir uns auch sehr bewusst die größtmögliche Fallhöhe gebaut: Wenn man sich eine - auch durch HBO international bekannt gewordene - Love Brand vornimmt und ankündigt, diese jetzt für die deutsche Gesellschaft zu adaptieren, gibt es sicherlich nicht wenige, die darauf warten, dass man damit krachend scheitert", sagte Bartel nun. "Umso glücklicher sind wir, dass wir viele sehr gute Kritiken, aber auch ein Super-Feedback aus der Zielgruppe bekommen haben. An diesen Erfolg möchten wir gerne anknüpfen – deswegen werden wir 'Euphorie' auch fortsetzen und eine zweite Staffel machen."

Vom "Pumuckl", produziert von Neuesuper, soll derweil nicht nur eine dritte Serienstaffel entstehen, sondern auch ein weiterer Kinofilm. Dabei kommt es jedoch hinter den Kulissen zu veränderungen, weil Regisseur Marcus H. Rosenmüller fortan nicht mehr dabei sein wird. An seiner Stelle werden Alain Gsponer die Kinoregie und Barbara Kronenberg die Regie in der neuen Staffel übernehmen, kündigte Hauke Bartel gegenüber "The Spot" an.

Und dann ist da auch noch das Comeback von Hendrik Duryn als "Der Lehrer". RTL hatte bekanntlich bereits vor einiger Zeit neue Folgen der Serie angekündigt. Nun steht fest: Bei RTL+ geht es am 21. Mai weiter, im linearen Programm erfolgt die Ausstrahlung ab dem 28. Mai jeweils donnerstags um 20:15 Uhr. Produziert wird die Neuauflage von MadeFor.