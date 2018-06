Mehr Werbung? Vermarkter versprechen Augenmaß

© paulniestroj / photocase.com

Durch die Reform der AVMD-Richtlinie können die TV-Sender künftig flexibler Werbung zeigen. Das könnte zu mehr Werbung in der Primetime führen, davor warnen schon jetzt einige in der Branche. Bei den Vermarktern der privaten Sender verspricht man "Augenmaß".



18.06.2018 - 08:26 Uhr von Timo Niemeier 18.06.2018 - 08:26 Uhr

Seite 1 von 2

Was lange währt, wird irgendwann gut. So oder so ähnlich könnte man zusammenfassen, was sich EU-Kommission, Europäisches Parlament und Rat zuletzt in Sachen AVMD-Richtlinie überlegt haben. Diese beinhaltet einige Vorschriften für audiovisuelle Mediendienste und soll schon lange reformiert werden. 2016 wurde dieser Prozess angeschoben. Doch wie so oft mahlen die Brüsseler Mühlen langsam - und so kam es erst vor wenigen Wochen zu einer Einigung. Im Mittelpunkt der Änderungen steht allen voran eine Liberalisierung der Werbezeiten. Klassische Fernsehsender sollen künftig zwischen 6 und 18 sowie zwischen 18 und 0 Uhr 20 Prozent des Programms für Werbung nutzen dürfen.

Die bisherige, statische Regelung von zwölf Minuten Werbung pro Stunde würde entfallen. Die Sender könnten die Werbung also deutlich flexibler als bislang verteilen - und sie damit auch in zuschauerstärkere Regionen umverteilen. Weitere wichtige Änderungen der AVMD-Richtlinie: Streamingplattformen sollen in den Regulierungen den klassischen TV-Sendern angeglichen werden, vor allem wenn es um Jugendschutz und Sponsoring geht. Youtube und andere Plattformen sollen etwa Produktionsplatzierungen und Sponsoring künftig klar kennzeichnen. Dienste wie Netflix sollen zudem verpflichtet werden, mindestens 30 Prozent europäische Inhalte zu zeigen - das schaffen die meisten SVoD-Dienste aber heute schon ohne Probleme.





Die spannendste Änderung bleibt also tatsächlich die der Werbezeiten-Flexibilisierung, könnte sie doch auch die spürbarsten Auswirkungen auf die Zuschauer haben. Es droht ein Mehr an TV-Werbung vor allem zu den zuschauerstarken Zeiten in der Primetime. Wie die Sender diese geplante Liberalisierung umsetzen werden, bleibt spannend. Noch müssen die Änderungen formell auf EU-Ebene beschlossen werden, dann werden sie in nationales Recht gegossen. Vor 2020 werden die Änderungen also voraussichtlich nicht schlagend. In den USA zeichnet sich derzeit aber ein völlig anderer Trend ab. Dort hatten zuletzt einige Sender angekündigt, ihre Werbezeiten deutlich zu reduzieren. So will Fox bis 2020 nur noch zwei Minuten Werbung pro Stunde zeigen. NBC will in der kommenden TV-Saison die Werbung bei Erstausstrahlungen in der Primetime um 20 Prozent kürzen und auch Viacom und Turner haben damit begonnen, Werbung zu reduzieren.

DWDL.de hat mit allen großen deutschen Vermarktern gesprochen und sie um eine Beurteilung der geplanten AVMD-Reform und speziell den Änderungen bei den Werbezeiten gebeten. Vor allem die Vermarkter der privaten Sender sind sich einig: Die Liberalisierung ist gut, wird aber nicht zu mehr Werbung führen. Ein beliebtes Wort unter den Vermarktern: Augenmaß. Das wollen sie in Zukunft bei der Umsetzung nämlich walten lassen.



© IP Deutschland © IP Deutschland



© El Cartel Media © El Cartel Media

"Eine bedingungslose Erweiterung der Werbefenster würde bei dann sinkenden Reichweiten niemandem helfen."

Patrick Fischer, Geschäftsführer Sport1 Media





© Sport1 Media © Sport1 Media



© SevenOne Media © SevenOne Media

Auf Seite zwei lesen Sie, welche Änderungen sich die Vermarkter noch gewünscht hätten und was ARD und ZDF zur geplanten Lockerung der Werberichtlinien sagen.

Teilen