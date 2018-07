ProSiebenSat.1 und Discovery finden Streaming-Standort

© ProSiebenSat.1

Die gemeinsame Plattform von ProSieben und Discovery soll zwar erst im kommenden Jahr an den Start gehen, doch schon jetzt haben die Unternehmen einen Standort gefunden. Über 100 Maxdome-Mitarbeiter sollen von Unterföhring in die Münchner City ziehen.



13.07.2018 - 15:42 Uhr von Alexander Krei 13.07.2018 - 15:42 Uhr

Die Vorbereitungen zum Aufbau der gemeinsamen Streaming-Plattform von ProSiebenSat.1 und Discovery nehmen allmählich Fahrt auf. Wie die Kollegen von "Clap Club" berichten, haben die Unternehmen bereits einen Standort für die Plattform gefunden - und der soll nicht in Unterföhring angesiedelt sein, sondern in der Münchner Innenstadt.

Demnach geht es in den sogenannten Central Tower und damit in die Nachbarschaft von Check 24 oder Google. 7TV hat dort schon seit der Gründung seinen Sitz, nun sollen auch die mehr als 100 Mitarbeiter von Maxdome hinzukommen. Auch Discovery will dem Bericht zufolge einige Mitarbeiter des Eurosport Players entsenden. ProSiebenSat.1 wollte sich auf DWDL.de-Nachfrage zunächst nicht zu den Plänen äußern.

ProSiebenSat.1 und Discovery hatten vor wenigen Wochen das Vorhaben einer gemeinsamen Plattform erläutert, in der 7TV, Maxdome und der Eurosport Player aufgehen sollen. Es ist der erklärte Wunsch der Beteiligten, weitere Mitstreiter für das Projekt zu gewinnen. ARD und ZDF zeigten sich gesprächsbereit, auch bei RTL sind die Türen nicht verschlossen, wenngleich man derzeit den Fokus auf den Ausbau von TV Now legt.

Mit dem Start der neuen Plattform von ProSiebenSat.1 und Discovery ist im kommenden Jahr zu rechnen. Die Ambitionen sind groß: Innerhalb von zwei Jahren will man zehn Millionen Kunden gewinnen.

Teilen