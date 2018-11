DWDL-Rundfunkrat: Boot, Duelle und Dessous-Models

© Photocase/Marquis de Valmont/DWDL

Freitag, 20:15 Uhr, Sky 1

Die Geschichte der neuen Serie beginnt im Herbst 1942, zu einer Zeit in der die U-Boot-Kriegsführung während des Zweites Weltkrieges immer brutaler wird. Im Herbst 1942 ist die U-612 im besetzten Frankreich bereit für ihre Jungfernfahrt. Unter ihnen befindet sich auch der neue Kaleun des U-Bootes, Klaus Hoffmann (Rick Okon). Schnell hat die 40-köpfige Besatzung mit den beengten und klaustrophobischen Bedingungen unter Wasser zu kämpfen. Sie werden körperlich und mental an ihre Grenzen getrieben und schließlich beginnen zwischenmenschliche Spannungen die Loyalitäten an Bord auf eine harte Probe zu stellen.

Produktion: Bavaria Film, Sonar Entertainment



Samstag, 20:15 Uhr, ProSieben

Neue Abenteuer, neuer Modus: Der Kampf um den etwas anderen Weltmeister-Titel geht in eine neue Runde. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf duellieren sich in erstmals mit eigens zusammengestellten Teams rund um den Erdball. Im Team Joko kämpfen Tim Mälzer und Steven Gätjen, Team Klaas besteht aus Thomas Hayo und Palina Rojinski. Die Entscheidung über Erfolg oder Niederlage fällt jedoch im Studio: Dort spielen Joko & Klaas gegeneinander um die Länderpunkte.

Produktion: Florida TV



Mittwoch, 20:15 Uhr, Das Erste

Der investigative Politthriller mit Christiane Paul und Heiner Lauterbach handelt von der problematischen Rolle der Geheimdienste bei der Globalisierung des Terrors. Eine deutsche Geheimdienstagentin während ihres Auslandseinsatzes in Pakistan, dass Anschläge auf Zivilisten in Mumbai unmittelbar bevorstehen. Sie unternimmt alles in ihrer Macht Stehende, um die Anschläge zu vereiteln, muss dabei aber erleben, dass ihr Einsatz auf unterschiedlichen Ebenen konterkariert wird. Ihr Kampf wird zu einem Wettlauf gegen die Zeit und unterschiedlichste Nachrichtendienste.

Produktion: diwafilm





Donnerstag, 20:15 Uhr, ZDFneo

In einem Sozialexperiment zeigt Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes, wie konservativ und klassisch selbst bei heute 7-Jährigen die Rollenbilder von Frau und Mann sind und woher das kommt. Sie überprüft, wie das Verhalten von Eltern und Lehrern, aber auch Spielzeug und Kleidung dazu beitragen, diese Vorstellungen zu zementieren. Sie zeigt, wie echte Gleichberechtigung aussehen kann, wenn Jungen und Mädchen die gleichen Möglichkeiten haben. Unterstützt wird sie von Wissenschaftlern wie Genderforscherin Stevie Meriel Schmiedel, Gehirnforscher Dr. Gerald Hüther und Erziehungswissenschaftlerin Prof. Dr. Petra Focks.

Produktion: Bavaria Entertainment



Mittwoch, 20:15 Uhr, RTL

In ihrem neuen Format sucht Sylvie Meis eine neue Markenbotschafterin für ihre Marke Sylvie Designs. Gemeinsam mit ihr soll die Gewinnerin der Sendung für die neue Dessous- und Bademoden-Kollektion werben. 30 Kandidatinnen müssen sich in Hamburg, Berlin, Paris und auf Ibiza verschiedenen Challenges beweisen - darunter auch einem Videodreh und verschiedenen Shootings. Am Ende einer Folge entscheidet Sylvie Meis, wer die Sendung verlassen muss.

Produktion: Seapoint



