DWDL-Rundfunkrat: "The Dome", Mischke und Schanze

Ein Musikshow-Klassiker kehrt zurück: RTL II belebt "The Dome" zu neuem Leben. Daneben bringt die kommende Fernsehwoche die neue Staffel der Doku-Reihe "Uncovered" mit Thilo Mischke und ein neues Daytime-Format bei RTL.



25.11.2018 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 25.11.2018 - 20:15 Uhr



Dienstag, 22:15 Uhr, ProSieben

Thilo Mischke taucht wieder in Schattenwelten ein und recherchiert in sechs Folgen der Reportage-Reihe an Brennpunkten rund um den Globus. Zum Start geht's um Kreuzfahrten - ein Business, das ordentlich boomt. Immer mehr Deutsche lassen sich es an Deck gut gehen. Aber wie sieht das Leben unterhalb des Decks aus? Mischke wirft einen Blick hinter die Kulissen. Auf den Philippinen lernt er das Geschäft mit den Seemännern kennen und mit Hilfe eines Maulwurfs bekommt er Einblicke in einen unbekannten Kosmos.

Produktion: PartizipZwei - Bewegtbildproduktion



Montag, 20:15 Uhr, Vox

Was passiert eigentlich, wenn man Vierjährige für eine Weile unbeobachtet lässt? In einem Kölner Kindergarten treffen Vierjährige das erste Mal aufeinander. Sie kommen aus verschiedenen Teilen Deutschlands und leben in unterschiedlichen familiären Verhältnissen. Die Kinder verbringen drei Tage ohne ihre Eltern in dem besonderen Kindergarten und sollen dem Zuschauer einen neuen Blick hinter die Kulissen der Kindesentwicklung ermöglichen.

Produktion: Brainpool



Samstag, 18:10 Uhr, RTL II

Vor mehr als 20 Jahren ging "The Dome" erstmals bei RTL II auf Sendung und bot seit dem Beginn eine Präsentationsfläche für talentierte Newcomer sowie etablierte Musikgrößen. Nun kehrt die Musikshow zurück - und der Sender will "Konzerterlebnis und Influencer-Event" miteinander verbinden. Mit dabei sind unter anderem Rea Garvey, Alan Walker, Die Lochis, Alvaro Soler, Alle Farben, Revolverheld, Jorge Blanco, Mike Singer und Namika. Moderiert wird die Show von Giovanni Zarrella und den Internet-Stars Lisa & Lena.

Produktion: Soullution TV



© BR/Christian Meckel © BR/Christian Meckel "Lebenslinien: Michael Schanze - Heute hätt' ich Zeit für mich"

Montag, 22:00 Uhr, BR Fernsehen

Michael Schanze wächst als ältester von zwei Söhnen in Tutzing am Starnberger See auf. Bereits als Jugendlicher entdeckt er mit einer eigenen Band sein Talent, Leute zu unterhalten und ist mit Anfang 20 bereits ein beliebter Schlagersänger. Dann jagt ein Erfolg den anderen: Mit Mitte 20 moderiert er die erste Abendshow "Hätten Sie heut' Zeit für mich?" und mit der Kindersendung "1,2 oder 3" und dem "Flitterabend" ist er in den 80er- und 90er-Jahren der Entertainer in der deutschen Fernsehlandschaft.

Produktion: Bayerischer Rundfunk



Montag, 15:00 Uhr, RTL

Völlig unterschiedliche Familien und Paare lassen den Zuschauer dank festinstallierter Kameras an ihrem Alltag teilhaben. In nahezu jedem Winkel ihres Zuhauses sind ferngesteuerte Kameras angebracht, die das Leben und Aktionen der Bewohner fünf Tage aufzeichnen. Morgendliche Rituale, unterschiedliche Erziehungsansätze, Glück und auch mal Frust über die mitunter nervigen Eigenheiten der Liebsten erlauben dem Zuschauer, das tägliche Miteinander fremder Menschen hautnah mit zu erleben. Mit dabei sind unter anderem Frank und Elke Fussbroich, die zuletzt im "Sommerhaus der Stars" zu sehen waren.

Produktion: Norddeich TV

