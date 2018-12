Dinner, Western, Popstars: Die TV-Tipps zum Jahreswechsel

© GBD.COLOGNE/photocase.de/DWDL

Ob Animationsfilm, Western-"Tatort" oder große Show: Zum Jahreswechsel lohnt es sich durchaus, das eine oder andere Stündchen vor dem Fernseher zu verbringen. DWDL.de hat einige Kracher herausgesucht - inklusive "Dinner for One"...



30.12.2018 - 20:33 Uhr von Alexander Krei 30.12.2018 - 20:33 Uhr

Silvester, 31. Dezember



15:40 Uhr, Das Erste

15:40 Uhr, Das Erste

Der Klassiker zum Jahreswechsel: Ein Butler, eine Lady, viel Alkohol und ein Tigerfell. Dazu gehören noch die längst verstorbenen Freunde von Miss Sophie, Mr. Winterbottom, Mr. Pommeroy, Admiral von Schneider und Sir Toby. Aufgezeichnet wurde der legendäre Sketch mit dem britischen Humoristen Freddie Frinton und seiner Kollegin May Warden im Mai 1963 im legandären Studio B beim NDR in Hamburg. Weitere Ausstrahlungen erfolgen in den Dritten Programmen, die längst auch regionale Versionen in Auftrag gegeben hat.







"Willkommen 2019"

21:45 Uhr, ZDF

21:45 Uhr, ZDF

Das ZDF überträgt auch diesmal wieder Deutschlands größte Silvesterparty am Brandenburger Tor und wie schon vor einem Jahr übernehmen auch diesmal wieder Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner die Moderation. Unterstützt werden sie nicht nur von Reporter Lutz van der Horst, sondern auch von Gästen wie Glasperlenspiel, Alice Merton, Namika, Tony Hadley ("Spandau Ballet"), Bonnie Tyler, Eagle Eye Cherry, Mandy Capristo & Larsito, Eloy de Jong und Joris. Parallel dazu feiert übrigens Jörg Pilawa seine "Silvestershow" im Ersten, Oliver Geissen präsentiert bei RTL dagegen nur eine aufgewärmte "Chart Show".



"Pop around the Clock"

ab 6:00 Uhr, 3sat

ab 6:00 Uhr, 3sat

Es ist mittlerweile gute Tradition: Bei 3sat steht an Silvester wieder die Musik im Mittelpunkt des Programms. Innerhalb von 24 Stunden strahlt der Kultursender 22 Konzerte aus der internationalen Musikszene aus - den Anfang machen Lions Head und Norah Jones, später folgen unter anderem U2, Sam Smith, Jennifer Rostock und die Rolling Stones. Die Primetime wird von Elton John eröffnet, ehe Coldplay und Rammstein die Zeit bis Mitternacht überbrücken. Das Jahr 2018 wird von den Pet Shop Boys eröffnet - zu sehen gibt's ein Konzert, das in diesem Jahr in London aufgezeichnet wurde.



"4 Blocks"

ab 14:25 Uhr, TNT Serie

ab 14:25 Uhr, TNT Serie

Lust auf einen Serien-Marathon an Silvester? Wie wäre es mit "4 Blocks"? Der Pay-TV-Sender TNT Serie strahlt die erste Staffel seiner gefeierten Serie am Stück aus und macht abends gleich weiter mit der Staffel, die am nächsten Tag fortgesetzt wird. Mit den Geschichten um den Hamady-Clan landete TNT Serie einen echten Volltreffer: Die Serie heimste überaus positive Kritiken ein und erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Grimme-Preis, sechs Auszeichnungen der Deutschen Akademie für Fernsehen, drei Auszeichnungen beim Deutschen Fernsehpreis und eine Goldene Kamera.



"Dinner for Cohn"

22:20 Uhr, ZDFneo

22:20 Uhr, ZDFneo

"Dinner for One" mal (wieder) anders: William Cohn feiert an Silvester seinen Geburtstag, doch alle geladenen Gäste sind verhindert. Gut, dass er sich zumindest auf seinen Butler (Marti Fischer) verlassen kann. Am Ende gibt es nur vier, die sich wirklich ärgern werden, weil sie nicht dabei waren: Angela Merkel, Klaus Kinski, Udo Lindenberg und Dieter Bohlen. Denn die Feier entwickelt eine ganz eigene Dynamik.

