TV-Werbemarkt: Wie hart trifft es die Vermarkter 2019?

2018 ist ein überraschend schwieriges Jahr für die TV-Vermarkter gewesen, für viele kamen die Probleme unerwartet. Auch 2019 drohen stürmische Zeiten. DWDL.de hat sich bei den großen Vermarktern umgehört: Wie wird das neue Werbejahr?



15.01.2019

"Die durchschnittlichen Preissteigerungen der Medien liegen im kommenden Jahr bei ca. 7 Prozent. Die maßgeblichen Treiber sind hier die Medien TV und Funk." Zu diesem Ergebnis kommt eine jüngst veröffentlichte Prognose der Agenturgruppe JOM. Und eigentlich ist es überraschend: Die Reichweiten im TV sinken langsam, in den jungen Zielgruppen ist das sehr gut zu beobachten. Dass die Preise da steigen, kritisieren die Werbekunden schon seit einiger Zeit. Auch das vergangene Jahr war kein einfaches für die TV-Vermarkter. Trotz Fußball-WM und Olympischen Winterspielen stagnierte der Markt, auch insgesamt ging es kaum voran.



Für viele Vermarkter kam das überraschend. Ende 2017 erklärte IP-Deutschland-Chef Matthias Dang gegenüber DWDL.de noch, dass man für das Sportjahr 2018 " spürbares Wachstum " erwarte. Die Realität holte IP Deutschland spätestens im November ein: Da musste die Mediengruppe RTL nämlich sinkende Werbeerlöse in Deutschland einräumen ( DWDL.de berichtete ). Paul Mudter (Foto rechts), Geschäftsleiter IP Deutschland, sagt nun gegenüber DWDL.de, dass der gesamte Werbemarkt stagniere. In diesem Markt würde der Anteil von TV sogar steigen: "Das belegt doch sehr schön die Leitfunktion, die TV einnimmt." Doch Mudter räumt auch ein, dass man eine bessere Entwicklung erwartet hatte. "In diesem Jahr ist leider die Wirkung ausgeblieben, die eine Fußball-WM normalerweise auf das Werbeverhalten hat." Ein Grund könnte die "gesamtwirtschaftliche Lage" sein, hier nennt der IP-Geschäftsleiter "unberechenbare Ansagen aus den USA" und "nicht absehbare Folgen aus einem möglichen Brexit" als Beispiele.



