Dokusender 2019: Die Zeichen stehen auf Wachstum

Mit ZDFinfo und kabel eins Doku sind 2018 zwei Dokusender spürbar gewachsen. Das dürfte sich in diesem Jahr fortsetzen, doch wie sehen die anderen Sender die aufstrebenden Kanäle und welche Auswirkungen hat die verschärfte Konkurrenzsituation auf dem Rechte-Markt?



22.01.2019 - 16:18 Uhr von Timo Niemeier 22.01.2019 - 16:18 Uhr

Die kleinen Nischensender wachsen immer weiter und beanspruchen immer mehr vom Quotenkuchen für sich. Und längst wachsen nicht mehr nur die Männer- und Frauensender - 2018 waren es vor allem zwei Dokukanäle, die auf sich aufmerksam machten. Die Rede ist von ZDFinfo und kabel eins Doku. Lange dominierte ZDFneo die Schlagzeilen beim Wachstum der Nischensender, inzwischen ist aber auch ZDFinfo schon bei 1,4 Prozent Marktanteil angekommen. Besser als derzeit lief es für den Sender noch nie - und es sieht so aus, als wären für den Sender noch weitere Zugewinne drin. kabel eins Doku war derweil der Sender mit dem höchsten Zugewinn überhaupt: Von 0,3 Prozent in 2017 ging es im vergangenen Jahr auf satte 0,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe nach oben (Hier geht's zu den Jahresmarktanteilen 2018).



True Crime und Trump besonders beliebt

Doch was läuft bei den derzeitigen Doku-Shootingstars besonders gut? Bei kabel eins Doku sind es vor allem die Programmfarben "Recht und Ordnung" und "Geheimnisvolle Phänomene". Erfolgreichste Sendung im vergangenen Jahr war eine Ausgabe der True-Crime-Reihe "Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur", die 2,8 Prozent Marktanteil eingefahren hat. In diesem Jahr will man unter anderem die zehnte Staffel von "Unerklärliche Phänomene – Ancient Aliens" als erster Free-TV-Sender auf die Bildschirme bringen. Bei ZDFinfo laufen deutsche Gesellschaftsthemen oft gut: Also etwa ein Dreiteiler über den Rockerkrieg bei den Hells Angels oder eine Doku, die einen Blick hinter die Kulissen von Burschenschaften gewährt. Hinzu kommt, wie oben bereits erwähnt, das große Interesse an Inhalten rund um Donald Trump. Und auch ZDFinfo punktet, allen voran bei den weiblichen Zuschauern, mit True-Crime-Inhalten. Highlight in diesem Jahr ist bei ZDFinfo unter anderem die National-Geographic-Reihe "One Strange Rock" mit Will Smith als Presenter. Ansonsten stehen viele Jahrestage an, unter anderem der 80. Jahrestag des Beginn des Zweiten Weltkriegs. Das wird man mit einer Reihe begleiten.



Demmel kritisiert Öffentlich-Rechtliche

ZDFinfo und kabel eins Doku sind längst nicht die einzigen Doku-Sender am Markt. Mit N24 Doku hat auch Axel Springer einen entsprechenden Kanal. Wie erfolgreich dieser ist, lässt sich aber nicht mit Bestimmtheit sagen, weil das Unternehmen die Quoten nur gemeinsam mit Welt ausweist. Beide Sender werden auch gemeinsam vermarktet. WeltN24-Geschäftsführer Torsten Rossmann (Foto rechts) sagt gegenüber DWDL.de, man sei in den vergangenen beiden Jahren beim Aufbau der technischen Reichweite gut vorangekommen. "Wir wachsen Monat für Monat in der technischen Reichweite. Damit steigen auch die Marktanteile. Eine möglichst große GfK-Reichweite ist unser erstes Ziel. Derzeit liegen wir bei rund 58 Prozent aller TV-Haushalte." Neben den überall gut laufenden Crime-Formaten punktet N24 Doku auch mit Sendungen in den Genres Technik und Space. Noch im ersten Quartal will man zudem einige Weltraum-Formate zeigen, Anlass ist das 50. Jubiläum der ersten Mondlandung. Eins jedenfalls steht fest: N24 Doku wird auch künftig N24 Doku heißen und sich nicht umbenennen, etwa in Welt Doku. "Eine Namensänderung ist derzeit für uns kein Thema", sagt Rossmann auf Nachfrage. Zuletzt überarbeitete der Sender ja auch sein Design ( DWDL.de berichtete ).



Doch woher kommt nun eigentlich die neue Lust der deutschen TV-Zuschauer auf Dokus und Reportagen? Und wie wirkt sich die zunehmende Konkurrenz auf den Markt aus? "Das gewachsene Interesse für Dokumentationsformate gerade auch in den jüngeren Zuschauergruppen lässt sich darauf zurückführen, dass in diesen politisch aufgewühlten Zeiten das Bedürfnis steigt, Einblicke in die Hintergründe des aktuellen oder zurückliegenden Geschehens zu erhalten", sagt Robert Bachem von ZDFinfo. Hans Demmel bezeichnet Dokus als "nachhaltiges Wohlfühl-Fernsehen". Demmel: "Man ist als Zuschauer gut unterhalten und hinterher ein Stück klüger. Also überrascht es nicht, dass Sender, die ausschließlich auf Dokus setzen, ihr Publikum finden."

"Die Konkurrenz schläft nicht und das Angebot ist nicht unendlich."

Robert Bachem, Chef von ZDFinfo

Michaela Kolster und Helge Fuhst von Phoenix vergleichen den Doku-Trend mit dem derzeitigen Boom der Fiction-Serien. Sie sagen: "Neben dem merklichen Trend erfolgreicher Fictionserien nehmen wir als Informationskanal gleichzeitig eine große Nachfrage nach authentischen Informationen, hintergründigen Einordnungen und vertiefenden Diskussionen wahr." Gerade in Zeiten zunehmender Komplexität würden Dokus für die nötigen Hintergründe sorgen. WeltN24-Geschäftsführer Rossmann sagt, die Qualität der Produktionen werde jedes Jahr besser und auch die Bandbreite der Themen nehme zu. "Hinzu kommt noch ein anderer wichtiger Aspekt: In eine Dokumentation kann man jederzeit einsteigen und bleibt deshalb auch beim Zappen hängen."

Doch es gibt auch Herausforderungen für die Doku-Sender. Durch die Tatsache, dass es immer mehr Anbieter gibt, verschärft sich auch der Kampf um die Inhalte. Was beim Sport und anderen Genres längst Realität ist, schwappt nun auch auf den Doku-Bereich über. "Die Programmversorgung wird zunehmend herausfordernder. Factual-Programme sind beliebt und begehrt", sagt kabel-eins-Doku-Chef Marc Rasmus. Auch Robert Bachem will künftig "noch besser und noch schneller gutes Programm identifizieren und beschaffen". Denn: "Die Konkurrenz schläft nicht und das Angebot ist nicht unendlich."

