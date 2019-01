DWDL-Rundfunkrat: Pastewka, Pass und große Sprünge

© DWDL

Mit "Der Pass" läuft am Freitag die nächste Sky-Serie an und "Pastewka" geht bei Prime Video sogar bereits in die neunte Staffel. Daneben gibt's in den kommenden Tagen neue Staffeln von "Feuer & Flamme" und "Big Bounce" zu sehen.



20.01.2019 - 23:48 Uhr von Alexander Krei



© Sky Deutschland/Sammy Hart

Freitag, 20:15 Uhr, Sky 1

Als in den Alpen, exakt auf der deutsch-österreichischen Grenze eine grausam in Szene gesetzte Leiche gefunden wird, entsenden die beiden Länder zwei Ermittler, um den Fall aufzuklären. Für Ellie Stocker (Julia Jentsch) aus Berchtesgaden ist dies die erste große Herausforderung ihrer Karriere. Die engagierte Kommissarin wirft sich mit vollem Elan in die Ermittlung. Ganz im Gegensatz zu ihrem zynischen Kollegen Gedeon Winter (Nicholas Ofczarek) aus Salzburg, der mit seinem Polizisten-Dasein längst abgeschlossen zu haben scheint und anfänglich kein Interesse an einer Zusammenarbeit zeigt.

Produktion: Wiedemann & Berg



© Amazon.de

Ab Freitag, Prime Video

Nach seiner spektakulären Geburtshilfe für Baby Mafalda eben noch der Liebling der Nation, kommt es für Bastian gleich wieder dick - Ex-Freundin Anne verweigert sich hartnäckig allen Annäherungsversuchen und die exorbitanten Hotelkosten des Neu-Singles haben das Ersparte aufgefressen. Eine neue Aufgabe kommt in Form eines Serienangebots: Bastian soll die Hauptrolle in einer Arztserie übernehmen. Als die ausgerechnet am Arbeitsplatz von Anne gedreht wird, sagt Bastian sofort zu.

Produktion: Brainpool Pictures im Auftrag von Minestrone TV



© WDR/Feuerwehr Gelsenkirchen

Montag, 20:15 Uhr, WDR Fernsehen

Erneut werden wieder die Feuerwehrmänner aus Gelsenkirchen bei der Arbeit begleitet. Der technische Aufwand war enorm: Bei den Einsätzen liefen bis zu 57 Spezialkameras gleichzeitig, insgesamt wurden knapp 2.000 Stunden Material aufgezeichnet. Die Zuschauer sind Dank der eingesetzten Bodycams wieder hautnah bei den Einsätzen dabei und erleben, wie die Feuerwehrmänner Brände löschen, Menschen retten und ihren Alltag auf den Wachen leben.

Produktion: SEO Entertainment





© MG RTL D

Montag bis Freitag, 15:00 Uhr, RTL

In jeder Folge des neuen Nachmittagsformats bleibt ein Vater mit seinen Kindern für zwei Tage allein daheim - und wird dabei von den strengen Augen seiner und der anderen vier Frauen beobachtet. Viele Stolpersteine warten auf die Väter und deren Unwissenheit soll möglichst ab der ersten Sekunde deutlich werden. Die Mütter kommentieren aus sicherer Entfernung und sollen auf diese Weise die unterschiedlichen Ansprüche und Erziehungsansätze zeigen.

Produktion: Imago TV





© MG RTL D / Markus Hertrich

Freitag, 20:15 Uhr, RTL

Für die zweite Staffel des erfolgreichsten Show-Neustarts 2018 verspricht RTL nicht nur mehr Folgen, sondern auch mehr Action und neuen Hindernisse. International sind inzwischen auch andere Länder auf die Show aufmerksam geworden: Zuerst erwarb der französische Sender TF1 die Lizenz an der Show, im Herbst griff der amerikanische Markt für das Network FOX zu. Damit wurde erstmals eine von RTL eigenentwickelte Show über den großen Teich verkauft. In der deutschen Version sind erneut Matthias Opdenhövel und Wolff-Christoph Fuss mit dabei.

Produktion: Endemol Shine Germany

