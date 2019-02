DWDL-Rundfunkrat: Bauhaus, Conners und eine Klempnerin

© DWDL

Mit einem historischen Stoff geht die ARD zurück ins Jahr 1921, das ZDF beschäftigt sich dagegen mit einem skandalösen Thema der heutigen Zeit. Außerdem: RTL startet eine neue Serie und im Disney Channel startet das "Roseanne"-Spin-Off.



10.02.2019 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 10.02.2019 - 20:15 Uhr

© MDR/UFA Fiction/Stanislav Honzik

Mittwoch, 20:15 Uhr, Das Erste

Weimar, 1921: Gegen den Willen ihrer Familie bewirbt sich die künstlerisch begabte Tischler-Tochter Lotte Brendel (Alicia von Rittberg) am Bauhaus - und wird angenommen. Das Bauhaus unter der Leitung von Walter Gropius (Jörg Hartmann) hatte nicht nur den Anspruch, Architektur, Handwerk und Kunst zu vereinen, hier sollte auch der "Neue Mensch" seinen Platz finden. Lotte folgt diesem modernen Lebensentwurf. In ihrem Kommilitonen Paul Seligmann (Noah Saavedra) findet sie einen Unterstützer und ihre große Liebe, die immer wieder auf eine harte Probe gestellt wird. - Im Anschluss an den Spielfilm läuft auch eine Dokumentation zum Thema.

Produktion: UFA Ficion





© MG RTL D / Frank Dicks © MG RTL D / Frank Dicks "Die Klempnerin"

Dienstag, 21:15 Uhr, RTL

Der Serien-Dienstag von RTL ist zurück und neben der zweiten Staffel von "Beck is back!" gibt's mit "Die Klempnerin" auch einen Neustart im Programm: Die Polizeipsychologin Mina Bäumer (Yasmina Djaballah) arbeitet bei der Polizei in Essen und behauptet sich schlagfertig und humorvoll in dieser Männerdomäne. Für Mina zählt das Ergebnis - selbst dann, wenn der Weg dahin für ihre Kollegen und "Klienten" nicht auf den ersten Blick nachvollziehbar erscheint. Während sie den Zugang zu Menschen hat, findet ihr jüngerer Polizeikollege Thomas (Jan Kittmann) die verborgenen Hinweise.

Produktion: Amalia Film

© Flair Production/Patrick Wack © Flair Production/Patrick Wack "Die Winzlinge in freier Wildbahn"

Montag bis Mittwoch, 18:35 Uhr, Arte

Zum Kinostart des Animationsfilms „Die Winzlinge 2: Abenteuer in der Karibik“ lässt Arte die niedlichen Krabbeltiere der Filmemacher Thomas Szabo und Hélène Giraud auf Entdeckungsreise in Frankreichs Nationalparks gehen. In einer dreiteiligen Dokumentationsreihe führen die Winzlinge den Zuschauer in die drei Nationalparks Les Ecrins, Guadeloupe und Le Mercantour und zeigen die faszinierende Natur aus ihrer, für den Menschen ungewöhnlichen, Perspektive.

Produktion: Flair Production



© ZDF/Mathias Bothor © ZDF/Mathias Bothor "Vermisst in Berlin"

Montag, 20:15 Uhr, ZDF

Der früheren Ermittlerin Judith Volkmann läuft nachts in Berlin ein zehnjähriger Junge vor das Auto. Was macht das Kind um diese Zeit allein auf der Straße? Doch der Kleine haut ihr ab. Volkmann forscht nach seiner Identität und versucht zunächst, das Kind mit polizeilichen Mitteln aufzuspüren. Dabei gerät sie schnell an ihre Grenzen. "Ihr" gesuchter Junge, Djamal, ist nur einer von Zehntausenden, den Kriege und Armut nach Europa gespült haben. Diese Kinder irren nun auch allein durch Deutschland wie kleine Gespenster. Kleine Gespenster, mit denen man Geschäfte machen kann, illegal, aber auch hochoffiziell.

Produktion: Gabriela Sperl Produktion für Wiedemann & Berg Television

© ABC © ABC "Die Conners"

Mittwoch, 22:05 Uhr, Disney Channel

Das "Roseanne"-Spin-Off kommt ins Free-TV - und startet damit, dass die Familie Conner erst einmal den Verlust des Familienoberhaupts zu verkraften hat. Zusätzlich kommen aber auch all die großen und kleinen Hürden, die sie in der Vorstadt Lanford erwarten. Doch eines steht für die Familie immer fest: Egal, was kommt, sei es die Angst vor dem Älter werden, das herausfordernde Leben mit kleinen Kindern, unvorhergesehene Schwangerschaften oder finanzielle Probleme – sie wollen alles gemeinsam meistern.

Produktion: Mohawk Productions



Teilen