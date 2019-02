DWDL-Rundfunkrat: Ärzte, Senioren und Pjöngjang

© Photocase/Marquis de Valmont/DWDL

Im Ersten läuft die zweite Staffel der Erfolgsserie "Charité" an und Vox bringt Jung und Alt zusammen. Daneben steht in den kommenden Tagen die erneute Suche nach dem "Ding des Jahres" an und Arte zeigt den Zuschauern neue Seiten von Nordkorea.



17.02.2019 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 17.02.2019 - 20:15 Uhr

Dienstag, 20:15 Uhr, Das Erste

Die zweite Staffel der erfolgreichen Serie steht in Berlin im Jahr 1943: Kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes besteht die Medizinstudentin Anni Waldhausen ihr Examen beim berühmten Chirurgen Ferdinand Sauerbruch (Ulrich Noethen). Prüfungspatient ist der junge Soldat Lohmann, dessen zerschossenen Oberschenkel Sauerbruch dank einer besonderen Operationstechnik retten kann. Sogar die Wochenschau filmt. Alle werden Zeugen von Sauerbruchs großer Kunst - und von seinem cholerischen Temperament, vor dem auch seine 30 Jahre jüngere Ehefrau und Assistentin Margot nicht sicher ist.

Produzent: UFA Fiction





Montag, 20:15 Uhr, Vox

In dem neuen Format treffen zehn quirlige Vierjährige auf zehn Rentner, die in einer Seniorenresidenz leben. Sechs Wochen verbringen Jung und Alt nicht nur im Activity Room eine spannende Zeit zusammen. Die Zuschauer erleben, wie sich die Generationen annähern, zusammenwachsen und gemeinsame Herausforderungen meistern. Inwieweit das Projekt eine Auswirkung auf die Gesundheit und den Gemütszustand der Senioren hat, werden ein Arzt und Experten aus dem Bereich Altersforschung und Psychologie beobachten. Die Sendung basiert auf dem britischen Hit-Format "Old People‘s Home for 4 Year Olds".

Produktion: Redseven Entertainment



Dienstag, 20:15 Uhr, ProSieben

Bei der zweiten Staffel der von Stefan Raab erdachten Erfindershow schraubt ProSieben ein wenig am Konzept. Lea-Sophie Cramer (Amorelie) verstärkt die Jury aus Lena Gercke und Joko Winterscheidt sowie Rewe-Einkaufschef Hans-Jürgen Moog. Die Experten testen stellvertretend für die Zuschauer die präsentierten Erfindungen auf ihre Alltagstauglichkeit, stellen Fragen und geben ihre persönliche Meinung ab. Anschließend entscheidet in jeder Show das Studio-Publikum, welches "Ding" im Live-Finale die Chance auf den 100.000-Euro-Gewinn erhält.

Produktion: Raab TV

Dienstag, 22:10 Uhr, Arte

Darf man in Nordkorea lachen? Tanzen? Heiraten? Wie sieht das Leben der Nordkoreaner aus? "Have Fun in Pjöngjang" gibt Einblicke in den Alltag des südostasiatischen Landes, mit dem nur wenige Menschen in Europa mehr verbinden als einen megalomanen Diktator, Militärparaden und Atomtests. Doch Nordkorea hat auch eine andere Seite: hohe Berge und fruchtbare Felder, boomende Städte und neuerdings sogar eine echte Tourismusindustrie. Eine Dokumentation jenseits der propagandistischen Bilder, die das Augenmerk weg vom autoritären Regime auf die nordkoreanische Bevölkerung selbst legt.

Produktion: Alegria Productions

Dienstag, 22:35 Uhr, Vox

Eigentlich hatte Thomas Gottschalk ja den Plan, Lehrer zu werden! Ob er tatsächlich das Zeug dazu gehabt hätte, will er als Vertretungslehrer an einem Bayreuther Gymnasium testen. Sein Thema lautet "Die Jugend von heute". Gottschalk ist skeptisch und macht sich Sorgen um die Zukunft der jetzigen jungen Generation - zu Recht? In den kommenden Wochen folgen drei weitere Episoden der Dokusoap.

Produktion: Norddeich TV



