Netflix hat eine dritte Staffel von "Too Hot to Handle: Germany" angekündigt. Der deutsche Ableger der international erfolgreichen Realityshow wird sich allerdings mit einigen Veränderungen zurückmeldet und im Zuge dessen auch den Untertitel "Couples Only" erhalten - so lautet zumindest der aktuelle Arbeitstitel.

Der Name ist tatsächlich Programm: Standen im Mittelpunkt der ersten beiden Staffeln noch Singles, so setzt Netflix diesmal auf "Deutschlands bindungsscheueste Paare", die zeigen sollen "ob ihre Liebe stark genug für ein Commitment oder nicht mehr als eine 'Situationship' ist", wie es in der offiziellen Beschreibung heißt. Wie gehabt ist jedoch die künstliche Intelligenz namens Lana mit dabei, die die "Paartherapie unter Palmen" durchführt. Das Paar, das sich am Ende durchsetzt, kann bis zu 200.000 Euro Preisgeld gewinnen.

Produziert wird "Too Hot To Handle: Germany" seit der zweiten Staffel von Seapoint Productions, nachdem hinter der ersten Staffel noch die UFA stand.