"Akte Lansing" oder: Wenn sich der BR aufs Korn nimmt

Der BR will verstärkt ein jüngeres Publikum ansprechen und dabei soll nun ausgerechnet die Erfolgssoap "Dahoam is Dahoam" helfen. In "Akte Lansing" wird der Dauerbrenner satirisch aufs Korn genommen. Das hat so gut geklappt, dass der Drehbuchautor inzwischen beim Original arbeitet.



07.03.2019 - 14:54 Uhr von Timo Niemeier 07.03.2019 - 14:54 Uhr

Ein BR ohne "Dahoam is Dahoam", von Fans liebevoll "DiD" genannt, ist eigentlich nicht vorstellbar. Nach wie vor ist die Sendeanstalt das einzige Dritte Programm, das sich eine tägliche Serie leistet. Inzwischen ist diese schon seit fast zwölf Jahren auf Sendung - und nun soll die Serie auch noch dabei helfen, junge Zuschauer zum alten BR zu locken. Passieren soll das über die Satire "Akte Lansing", die in der "DiD"-Welt spielt und den Dauerbrenner aufs Korn nimmt (DWDL.de berichtete).

Überzeugungsarbeit beim Sender musste man eigentlich keine leisten, sagt Pflugfelder. "Vom ersten Moment an waren die Kollegen von ‘Dahoam is Dahoam’ sehr angetan von der Idee, denn wenn man so möchte adelt eine Satire ja immer auch den Gegenstand, mit dem sie sich auseinandersetzt." Knifflig sei es dann eher im Detail geworden. "Die große Herausforderung bestand darin, die Serie so pointiert zu konzipieren, dass wir damit überhaupt in einer jüngeren Zielgruppe wahrgenommen werden, ohne jedoch auf der anderen Seite die Stammzuschauer von ‘Dahoam is Dahoam’ zu verschrecken." Man habe mehrere Ansätze geprüft und schließlich wieder verworfen. Mit Drehbuchautor Georg Büttel sei dann schließlich der Durchbruch geglückt.

Und plötzlich arbeitet der Autor für das Original

Büttel spielt bei dem Projekt eine besondere Rolle und hatte auch schon zuvor eine Verbindung zum BR. Der Kabarettist, Schauspieler, Dramaturg, Autor und Regisseur stand bereits für die BR-Sendung "quer" und diverse Kabarett-Formate vor der Kamera. Bei "Akte Lansing" ist er nun Drehbuchautor und, gemeinsam mit Jochen Müller, Regisseur. Büttels Arbeit hat den Verantwortlichen beim Sender offenkundig gut gefallen. Sogar gleich so gut, dass sie ihn zum Original holten. Seit September des vergangenen Jahres ist Büttel Head of Script bei "Dahoam is Dahoam". Pro Woche liest er inzwischen 15 Drehbücher der Soap und hilft dabei, diese zu verfeinern.

In "Akte Lansing" geht es um Dr. Dr. Georg Spiess, gespielt von Stefan Murr, der vom Fernsehchef (Christoph Süß) als Sonderermittler eingesetzt wird. Spiess soll Pannen, Manipulationen und finanziellen Unregelmäßigkeiten am Set auf den Grund gehen und legt sich schnell mit der gesamten Crew an. Er wird von einem Unbekannten niedergeschlagen und findet später auch noch einen Toten in einem offenen Grab des Fernseh-Friedhofs. In "Akte Lansing" geht es hoch her - eben fast so wie beim Original.

Der BR hat alle sechs Folgen von "Akte Lansing" online zum Abruf bereitgestellt. Im Fernsehen zeigt man jeweils drei Episoden am 4. und 11. April ab 22:45 Uhr.

