DWDL-Rundfunkrat: Eltern, Brecht und Thomas Gottschalk

In der neuen TNT-Comedyserie "Andere Eltern" muss das Ensemble improvieren - ein vielversprechender Neustart in der kommenden Woche. Außerdem gibt es Heinrich Breloers "Brecht" zu sehen und Thomas Gottschalk liest aus Büchern.



17.03.2019 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 17.03.2019 - 20:15 Uhr

© Tom Tambrow / eitelsonnenschein / Turner

Dienstag, 20:15 Uhr, TNT Comedy

In der neuen Serie trifft eine Truppe hipper Eltern aufeinander. Ihr gemeinsames Projekt: Die Eröffnung einer Kindertagesstätte. Die werdenden oder frisch gebackenen Mütter und Väter berichten in der Serie im Mockumentary-Stil über ihre ganz persönlichen Erziehungserfahrungen - und sind sich damit nicht immer ganz einig. Das Besondere: Die Rollen werden vorab grob skizziert, von den Schauspielern vor der Kamera dann aber improvisiert.

Produktion: eitelsonnenschein

© BR/Philipp Kimmelzwinger

Dienstag, 22:00 Uhr, BR Fernsehen

Thomas Gottschalk macht jetzt eine Literatursendung - schließlich hat Gottschalk Germanistik studiert und wollte ursprünglich Deutschlehrer werden, ehe eine Fernsehkarriere dazwischenkam. Die erste Ausgabe von "Gottschalk liest?" kommt aus Augsburg mit Vea Kaiser ("Rückwärtswalzer", Kiepenheuer & Witsch Verlag), Sarah Kuttner ("Kurt", S. Fischer Verlag), Martin Mosebach ("Westend", Rowohlt Verlag) und Ferdinand von Schirach ("Kaffee und Zigaretten", Luchterhand Verlag).

Produktion: BR

© ProSieben/Willi Weber

Samstag, 20:15 Uhr, ProSieben

Headis oder auch "Kopfballtischtennis" ist eine Sportart, bei der zwei Spieler an einer Tischtennisplatte den Ball hin und her spielen und dabei nur den Kopf benutzen dürfen. Gespielt wird mit einem 100 Gramm schweren Gummiball, der ungefähr so groß ist wie 64 Tischtennisbälle. In der neuen ProSieben-Show mit Elton spielen sechs Mannschaften, die jeweils aus einem Headis-Profi und einem sportlichen Promi bestehen, in einem Turnier den ersten Headis-Team-Weltmeister aus.

Produktion: Raab TV

© WDR/Stefan Falke

Freitag, 20:15 Uhr, Arte

Er will alles, und am liebsten auf einmal. Bertolt Brecht zeigt schon in jungen Jahren nicht nur privat, sondern auch als Schriftsteller ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Er sieht sich selbst als Nachfolger der großen deutschen Dichter. Der erste Teil des TV-Zweiteilers über das Leben des deutschen Dramatikers zeigt diesen in jungen Jahren, vor dem historischen Hintergrund des Ersten Weltkriegs und der Weimarer Republik bis zur Machtergreifung durch die Nationalsozialisten. Direkt im Anschluss zeigt Arte den zweiten Teil des neuen Werks von Heinrich Breloer.

Produktion: Bavaria Fiction

© Welt

Sonntag, 23:05 Uhr, Welt

Das Gefängnis von Durham in der Nähe von Newcastle upon Tyne im Nordosten Englands gehört zu den ältesten im Vereinigten Königreich. 1810 errichtet, bietet die Strafanstalt heute Platz für fast 1.000 Häftlinge. Jede Woche treffen in Durham bis zu 300 neue Männer ein. Sie alle bei permanenter Vollbelegung ordnungsgemäß unterzubringen und zu betreuen, ist für die Belegschaft eine Sisyphusaufgabe. Was es bedeutet, Tag für Tag in diesem extremen Umfeld zu verbringen, zeigt der britische Filmemacher Paddy Wivell in seiner dreiteiligen Dokumentation "Prison", die schon an diesem Sonntag startet.

Produktion: Spring Films



