DWDL-Rundfunkrat: Bester Streich und bestes Stück

© DWDL

ProSieben entdeckt die Versteckte Kamera wieder für sich und bei DMAX wird an alten Gegenständen gewerkelt. Daneben startet ZDFneo eine neue Comedyshow. RTL Passion bringt darüber hinaus den Serien-Hit "The Handmaid's Tale" ins Fernsehen.



07.04.2019 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 07.04.2019 - 20:15 Uhr

© ZDF/Moritz Künster

Dienstag, 23:15 Uhr, ZDFneo

In seiner Show präsentiert der Comedian und Satiriker Shahak Shapira satirisch, kritisch und meinungsstark seine Sicht der Dinge, auf die Welt und die aktuellen Geschehnisse im Internet und in den sozialen Medien. Dabei unterstützen ihn in den ersten acht Folgen seiner Show unter anderen die Gast-Comedians Serdar Somuncu, Hazel Brugger, Phil Laude und Felix Lobrecht.

Produktion: B.vision Media



© Sat.1

Montag, 20:15 Uhr, Sat.1

Wenn die Angst vor der eigenen Zivilcourage überwiegt: Eine Provokation in der Tram eskaliert und endet in einer Schlägerei. Vor den Augen zahlreicher Passagiere wird ein Mitfahrer von zwei Jugendlichen verprügelt. Am Ende liegt ein männliches Opfer im Koma, während seine Freundin unverletzt ist. Als vier Zeugen zum Vorfall befragt werden, will sich keiner mehr an etwas erinnern. Kann die junge Staatsanwältin Jessica Maurer (Sonja Gerhardt) die Verantwortlichen dennoch zur Rechenschaft ziehen?

Produktion: Zeitsprung Pictures

© DMAX

Donnerstag, 21:15 Uhr, DMAX

Jeder besitzt Gegenstände, die er niemals wegwerfen würde. Aber was, wenn die persönlichen Schätze nach all den Jahren nicht mehr funktionieren oder auseinanderfallen? Dafür sind die vier Experten von DAMX da: Allrounder "Homi", Elektro-Tüftler Gerolf, Zweirad-Schrauber "Topper" und Raumausstattermeisterin Sarah haben eine ausgeprägte nostalgische Ader und setzen mit Leidenschaft und Know-how wertgeschätzte Erinnerungsstücke instand.

Produktion: Warner Bros.

© ProSieben

Samstag, 20:15 Uhr, ProSieben

ProSieben hat einen Klassiker des Fernsehens neu für sich entdeckt: Die Versteckte Kamera. Allerdings verspricht der Sender mehr Tempo als bei den bekannten Formaten und spricht von der "vielleicht schnellsten Versteckte-Kamera-Show der Welt". Immerhin 20 Promis sind dabei, darunter die mehrfache Kickbox-Weltmeisterin Christine Theiss, Fußballlegende Mario Basler, Lilly Becker, Sänger Gil Ofarim, Natascha Ochsenknecht, die Moderatoren Thore Schölermann und Matthias Killing sowie die Lochis.

Produktion: Redseven Entertainment

© Hulu

Dienstag, 20:15 Uhr, RTL Passion

Der elffache Emmy-Gewinner läuft nun auch im klassischen Fernsehen: Die Serie erzählt von dem fiktiven Ort Gilead, einem totalitären Regime erwachsen aus den Vereinigten Staaten von Amerika, in dem Frauen zum Eigentum des Staates erklärt wurden. Als Folge zahlreicher Umweltkatastrophen ist die Geburtenrate dramatisch gefallen, weshalb die fruchtbaren Frauen wie eine Art Zuchttier behandelt werden. Desfred (Elisabeth Moss) ist eine der wenigen noch gebärfähigen Frauen und im Haushalt des ranghohen Kommandanten Waterford (Joseph Fiennes) stationiert. Als Magd ist sie eine Leibeigene, die auch neben der Austragung des Kindes zu sexuellen Handlungen verpflichtet ist. Das Regime rechtfertigt dies mit dem Ziel, die zerstörte Welt wieder bevölkern zu wollen.

Produktion: Daniel Wilson Production u.a.

Teilen