DWDL-Rundfunkrat: Pfarrer, Köche und neue Songs

RTL bietet mit der zweiten Staffel von "Sankt Maik" neuen Serien-Stoff und bei Vox heißt es wieder "Sing meinen Song". Außerdem geht in Sat.1 die neue Kochshow "Top Chef Germany" an den Start und die ARD befasst sich mit Europas Jugend.



05.05.2019 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 05.05.2019 - 20:15 Uhr

Dienstag, 21:15 Uhr, RTL

Start der zweiten Staffel: Maik (Daniel Donskoy) alias Pfarrer Sanmann erwacht aus dem Koma. Seine Zeit in Läuterberg und als falscher Pfarrer sind durch eine Amnesie komplett aus seinem Gedächtnis gestrichen, aber Polizistin Eva gefällt ihm trotzdem auf den zweiten "ersten Blick". Doch Kevin rückt Maiks Blick schnell auf die wichtigen Dinge: Jureks Leiche muss weg. Der erste Versuch scheitert gleich am 15-jährigen Touretter Lukas, der das Auto entführt, in dem Kevin Jurek versteckt hat.

Produktion: UFA Fiction





Montag, 22:45 Uhr, Das Erste

Stell dir vor, es ist Europawahl - und vielen ist es einfach egal! 2014 war die Wahlbeteiligung vor allem bei jungen Menschen erschreckend gering. Ist Europa bei der Jugend out? Oder ist es so selbstverständlich, dass vielen gar nicht klar ist, wie sehr frühere Generationen für die heutige EU kämpfen mussten? Julia Lehmann und Tobias Seeger vom Saarländischen Rundfunk haben sich mit Kamera und Mikrofon auf den Weg gemacht, um herauszufinden, wie Jugendliche Europa im Alltag erleben - oder erleiden.

Produktion: SR

Mittwoch, 20:15 Uhr, Sat.1

Bei der Kochshow treten Profis an, die sich anspruchsvollen Challenges stellen müssen. Unter dem Jury-Vorsitz von Eckart Witzigmann werden die "Top Chef Germany"-Kandidaten von Zwei-Sterne-Koch Peter Maria Schnurr sowie Foodkritikerin Alexandra Kilian bewertet. Unter über 300 Bewerbungen wurden zwölf ambitionierte, teilweise mit Michelin-Sternen dekorierte Top-Köche ausgewählt, die sich den Juroren stellen.

Produktion: Redseven Entertainment

Dienstag, 20:15 Uhr, Vox

Mit sechs neuen Musikern im Gepäck kehrt Michael Patrick als neuer Gastgeber nach Südafrika zurück: Milow, Wincent Weiss, Johannes Oerding, Alvaro Soler, Jeanette Biedermann und Jennifer Haben sind seiner Einladung gefolgt und haben ihre größten Hits mitgebracht, um sie der Reihe nach zum Tausch anzubieten. Jede Woche steht einer der Künstler und seine größten Songs im Fokus, die dann von den anderen Künstlern neu interpretiert werden.

Produktion: Talpa Germany

Mittwoch, 18:50 Uhr, Das Erste

Ein neuer Schmunzelkrimi für den ARD-Vorabend: Hauptkommissar Benedikt Beissl (Andreas Giebel) führt sein Revier in Berchtesgaden quasi im Alleingang, bis ein neuer Kollege kommt: Jerry Paulsen (Peter Marton) ist nicht nur all das, was Beissl nicht ist - charmant, redselig und offenherzig -, sondern hat als Sohn einer deutschen Mutter und eines GI auch eine andere Hautfarbe. Im weiteren Verlauf der Handlung wird Berufliches und Privates vermischt.

Produktion: Lucky Birds Pictures

