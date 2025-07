Gute Nachrichten für all jene, die in diesem Frühjahr nochmal in die Serie "Dallas" eingestiegen sind. Der eigentlich auf Reality-Formate und Dokusoaps spezialisierte Sender TLC hatte Mitte April überraschend neben "Emergency Room" auch den Serien-Klassiker über den intriganten Ölmagnaten J.R. Ewing in die Primetime gehievt und ihm damit zur ersten Free-TV-Ausstrahlung seit 18 Jahren verholfen. Aufgrund enttäuschender Quoten bricht TLC die Serie dort aber Mitte Juli inmitten der dritten Staffel ab.

Warner Bros. Discovery hat sich aber nochmal in seinem Senderportfolio umgeschaut und festgestellt, dass es vielleicht eine passendere Heimat für die Serie geben könnte - und so wechselt "Dallas" nun rüber zu Tele 5, wo die Ausstrahlung dann ab dem 23. Juli nahtlos fortgesetzt wird. Statt dienstags läuft "Dallas" dann immer mittwochs um 20:15 Uhr, zunächst in Doppelfolgen, ab November bis zum Jahresende dann nach derzeitiger Planung sogar in Dreierpacks.

"Mit seiner starken Positionierung im Bereich fiktionaler Inhalte – von Kultserien über echte Spielfilmpower bis hin zu exklusiven Free-TV-Premieren – bietet Tele 5 für uns das passendere Umfeld für Dallas mit einer Zielgruppe, die für nostalgische Serienhighlights besonders affin ist", heißt es dazu zur Begründung. "Dallas" ersetzt auf dem Sendeplatz das bislang geplante Factual-Format "Spooked - Geisterjagd in Irland" bzw. "Spooked - Geisterjagd in Schottland".

Auch "Emergency Room" muss den Primetime-Platz bei TLC bekanntlich räumen, bleibt aber am Sonntagnachmittag im Programm des Senders. In der Primetime setzt TLC dann lieber wieder auf bewährte Formate wie "Dr. Pimple Popper" und die True-Crime-Dokureihe "Internet der Lügen".