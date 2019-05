DWDL-Rundfunkrat: Chernobyl, Whiskey und Dittsche

© DWDL

Mit "Chernobyl" startet die erste Koproduktion von Sky und HBO und auch Sat.1 hat dank "Whiskey Cavalier" neuen Serienstoff im Programm. Außerdem: Der Eurovision Song Contest steht bevor und Dittsche kehrt in seinen Imbiss zurück.



12.05.2019

© Sky UK/HBO

Dienstag, 20:15 Uhr, Sky Atlantic HD

Über 30 Jahre nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl erzählt die erste Koproduktion von Sky und HBO die wahre Geschichte über eine der schlimmsten von Menschen verursachten Umweltkatastrophen und wie sich tapfere Frauen und Männer opferten, um Europa vor einem unvorstellbaren Desaster zu bewahren. In den Hauptrollen spielen Jared Harris ("Mad Men"), Stellan Skarsgård ("Breaking the Waves, "Good Will Hunting") und Emily Watson ("Breaking the Waves").

Produktion: Sister Pictures u.a.

© ARD

Montag, 22:45 Uhr, Das Erste

Das junge Reportageformat von Radio Bremen, in dem Journalistinnen und Journalisten mit Haltung kontroverse Themen der Zeit und der Gesellschaft beleuchten, ist mit drei neuen Folgen im Ersten zu sehen. Zum Auftakt der neuen Staffel wird ein Sittengemälde der Abgehängten und Unzufriedenen in Zeiten der Vollbeschäftigung gezeigt. Egal, ob in Ost oder West, sieht das Bild ähnlich aus: Die Armut nimmt zu, trotz sinkender Arbeitslosigkeit. Wer arm ist, ergibt sich, in manchen Familien über Generationen hinweg. Warum eigentlich, fragt "Rabiat"-Autorin Anne Thiele sich, die Protagonisten und die Zuschauer.

Produktion: Sendefähig

© EBU

Samstag, 20:15 Uhr, Das Erste

Der größte Musikwettbewerb der Welt steht wieder an - und für Deutschland geht beim diesjährigen ESC "S!sters" mit dem passenden Song "Sister" an den Start. Das Duo besteht aus Carlotta Truman und Laurita, die übrigens gar keine Schwestern sind. Eingebettet ist der Song Contest, der in diesem Jahr aus Tel Aviv kommt, wie gehabt in eine Rahmenshow von der Reeperbahn, durch die einmal mehr Moderatorin Barbara Schöneberger. Zu den Gästen zählen unter anderem Vorjahres-Teilnehmer Michael Schulte, Sarah Connor, Stefanie Heinzmann und Annett Louisan.

© ABC

Dienstag, 20:15 Uhr, Sat.1

Wäre James Bond ein hoffnungslose Romantiker, dann käme wohl so etwas wie Will Chase(Scott Foley) heraus. Zwei Top-Agenten werden einer behördenübergreifenden Task-Force zugeteilt und sollen gegen Bedrohungen für die nationale Sicherheit vorgehen. Doch der charmante Will Chase vom FBI mit dem Codenamen "Whiskey Cavalier" muss sich erst noch mit der furchtlos-dynamischen Art seiner neuen CIA-Kollegin Frankie Trowbridge (Lauren Cohan) anfreunden.

Produktion: Hemingson Entertainment

© WDR/Beba Franziska Lindhorst

Sonntag, 23:15 Uhr, WDR Fernsehen

Badelatschen, Jogginghose und Bademantel sind seit vielen Jahren Dittsches Markenzeichen - das hat sich bis heute nicht geändert. Wenn er jetzt wieder im "Eppendorfer Grill" zur Feierabendzeit den ersten "Hobel" kippt, entspinnt sich ein Stammtischgespräch der besonderen Art - und endet nicht selten im Nirwana. Eine halbe Stunde Live-Improvisation ohne Drehbuch in einem realen Imbiss, in der Olli Dittrich die Ereignisse der vergangenen Woche aufarbeitet.

Produktion: Angenehme Unterhaltungs Gesellschaft

