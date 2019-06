DWDL-Rundfunkrat: Joko & Klaas, Gerichtsshow, Haußmann

© Photocase/Marquis de Valmont/DWDL

Die neue Woche bringt Joko und Klaas auf ungewohntem Terrain als Moderatoren von "taff" am Nachmittag, das Comeback der Gerichtsshows im Nachmittagsprogramm, die Rückkehr der Jäger und von Dark und ein Porträt von Leander Haußmann



16.06.2019 - 20:15 Uhr von Uwe Mantel 16.06.2019 - 20:15 Uhr

© ProSieben © ProSieben

Montag, 17 Uhr, ProSieben

Nach dem Sieg von Joko und Klaas in ihrer neuen Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" musste der Sender ihnen 15 Minuten Live-Sendezeit in der Primetime überlassen - die diese bekanntlich u.a. einer Seenotrettungs-Kapitänin und einem Obdachlosenhelfer überließen. In der zweiten Ausgabe verloren sie und müssen sich nun in den Dienst des Senders stellen - als Moderatoren von "taff". Das nachmittägliche Magazin könnte am Montag also einen Blick wert sein. Unter anderem soll's um die neueste Sommermode und aktuellen Klatsch und Tratsch aus der Welt der Promis gehen. Auch diese Sendung ist live, man darf also gespannt sein, was passiert.

Produziert von ProSieben

© TVNow © TVNow

Montags bis Freitags, 15 Uhr, RTL

Auf der Suche nach einer Lösung der Quotenmalaise am Nachmittag ist man bei RTL auf ein ganz altes Rezept verfallen: Die in den vergangenen Jahren aus dem Programm verschwundenen Gerichtsshows. Das Konzept von "Gerichtsreport Deutschland" klingt dabei wie ein Mix aus "Richterin Barbara Salesch" und dem einstigen ZDF-Format "Streit um Drei", auch das Publikum soll nämlich zu Wort kommen und zu Protokoll geben, ob das Urteil auch dem "Rechtsempfinden" des Normalbürgers entspricht.

Produziert von filmpool entertainment

© ARD/Uwe Ernst © ARD/Uwe Ernst

Ab Dienstag wieder werktäglich, 18 Uhr, Das Erste

Die Jagd beginnt ab Dienstag wieder: Im Quizshow-Fahrplan hat die ARD für "Gefragt - Gejagt" nur die warmen Sommermonate im Vorabend reserviert - angesichts der enormen Spannung, die sich in dem von Alexander Bommes moderierten Format regelmäßig aufbaut, kann sich ab und an die Abwägung, sich gegen die Sonne draußen zu entscheiden, schon lohnen - und für alle anderen Tage bleibt im Zweifel ja noch die Mediathek.

Produziert von ITV Studios Germany



© MDR © MDR

Donnerstag, 23:05 Uhr, MDR Fernsehen

Grenzüberschreitungen und Tabuverletzungen pflastern den Weg von Leander Haußmann, Skandale und auch Buhrufe hat er etliche hinter sich. Am 26. Juni feiert er seinen 60. Geburtstag, etwas verfrüht zeigt das MDR Fernsehen an Fronleichnam ein Porträt des vielleicht widerspenstigsten Regisseurs, den dieses Land zu bieten hat. Vor sechs Jahren stürzte er angesichts von Selbstzweifeln in eine Depression stürzte und will nun ehrlicher zu sich selbst sein. Vielleicht lässt er die Zuschauer dieses Porträts ja daran teilhaben.

Ein Film von Marina Farschild

© Netflix © Netflix

Netflix, ab Freitag

Die Mystery-Serie "Dark" war die erste deutsche Serien-Produktion von Netflix, die sich am kommenden Freitag nun mit der zweiten Staffel bei dem Streamingdienst zurückmeldet. Noch sind also ein paar Tage Zeit, um sich den komplizierten Familienstammbaum wieder ins Gedächtnis einzuprägen, damit man der über mehrere Zeitebenen erzählten Geschichte auch wirklich folgen kann... Im Mittelpunkt steht Jonas (Louis Hofmann), der in der Zukunft gefangen ist und verzweifelt versucht, ins Jahr 2020 zurückzufinden. Seine Freunde Martha (Lisa Vicari), Magnus (Moritz Jahn) und Franziska (Gina Alice Stiebitz) sind derweil damit beschäftigt, Licht ins Dunkle der mysteriösen Ereignisse in ihrer Heimatstadt Winden zu bringen.

Produziert von Wiedemann & Berg Television



Teilen