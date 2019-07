DWDL-Rundfunkrat: Loser, Schweizer und eine Zeitreise

© Photocase/Marquis de Valmont/DWDL

Jochen Schweizer kehrt mit einem neuen Format zurück ins Fernsehen, das ZDF begibt sich auf Zeitreise in die 70er Jahre und bei Vox befasst sich Reporterin Pia Osterhaus mit dem Fremdgehen. Außerdem: Annette Frier in einer sehenswerten Komödie.



07.07.2019 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 07.07.2019 - 20:15 Uhr

© TVNow

Dienstag, 22:15 Uhr, Vox

Die Reporterin Pia Osterhaus will sich in der neuen Reportage-Reihe Themen widmen, die die Gesellschaft bewegen und die Zuschauer an ihrer ganz eigenen, weiblichen Perspektive teilhaben haben. Zum Auftakt geht es ums Fremdgehen. Obwohl laut Statistik Treue bei Paaren das wichtigste in der Beziehung ist, trennt sich jedes dritte Ehepaar wegen Untreue. Warum gehen so viele Partner fremd? Gibt es Unterschiede zwischen Frauen und Männern? Und welche Wege führen aus der Krise? Pia Osterhaus will - aus nächster Nähe - nachfragen.

Produktion: infoNetwork

© ProSieben

Dienstag, 20:15 Uhr, ProSieben

Jochen Schweizer war Stuntman in Actionfilmen, fuhr Kajak auf den extremsten Flüssen Europas und begründete das Bungeespringen in Deutschland. 1985 gründete der einstige Vox-"Löwe" sein erstes Unternehmen, aus dem später die nach ihm benannte Unternehmensgruppe entstand. In der neuen ProSieben-Show sucht der 61-Jährige für eines seiner Unternehmen einen Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin. Schweizer verspricht "das wohl längste und extremste Bewerbungsgespräch der Welt".

Produktion: Sony Pictures Film und Fernseh Produktions GmbH

© ZDF

Donnerstag, 23:00 Uhr, ZDF

Während Markus Lanz in der Sommerpause weilt, schickt das ZDF Prominente auf Zeitreise. In der ersten Folge geißt es: "Grüße aus 1976". Schauspieler Thomas Heinze kehrt zurücl in das Jahr, in dem er zwölf Jahre alt war. Gemeinsam mit seiner Familie zieht er für ein Wochenende in ein umgestyltes Haus, in dem alles an seine Kinderzeit erinnert. Die Kameras begleiten die Zeitreise und gewähren sehr persönliche Einblicke in das Familienleben und die Kindheit des prominenten Bewohners.

Produktion: Fabiola

© SWR

Mittwoch, 22:45 Uhr, Das Erste

Lea Tsemel ist jüdische Anwältin und verteidigt palästinensische Straftäter, die in ihrem Land keine Stimme haben. Für ihre politischen Gegner ist sie deshalb eine Verbündete des Teufels, eine Schande für das Land. Sie vertrete Freiheitskämpfer und opponiere, stelle sich damit gegen die israelische Siedlungspolitik, sagen ihre Befürworter. Der Dokumentarfilm behandelt den israelisch-palästinensischen Konflikt, indem er seine Protagonistin ins Zentrum stellt und stellt dabei grundlegende Fragen.

Produktion: Hot 8 BBC / SWR / NDR u.a.

© ZDF / Thomas Förster

Montag, 20:15 Uhr, ZDF

Für ihn ist es nur eine neunjährige Beziehungspause, für die erfolgreiche Ärztin Claudia (Annette Frier) ist Mike (Peter Trabner) jedoch eine Katastrophe auf zwei Beinen. Zumal sie seit Jahren mit dem Anwalt Thomas liiert ist und ein spießiges Vorstadtleben führt. Als die gemeinsame Teenie-Tochter Hannah plötzlich beschließt, zu ihrem Dad zu ziehen, steckt Mike in der Bredouille. Wo sollen sie bloß hin? Notgedrungen geht's auf einen Campingplatz, wo zu Mikes Entsetzen noch Hannahs heimlicher Freund Otto auftaucht. Chaos ahnend, macht sich auch Claudia auf den Weg. Das Durcheinander ist perfekt, doch Mike wittert seine zweite Chance.

Produktion: Neue Schönhauser Filmproduktion

Teilen