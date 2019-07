DWDL-Rundfunkrat: Gott, Gefängnis und der Wendler

© Photocase/Marquis de Valmont/DWDL

Die ARD widmet einem amerikanischen Staranwalt eine lange Dokumentation und bei RTL öffnet das "Sommerhaus der Stars" wieder seine Pforten. Außerdem verabschiedet sich "Orange is the new Black" nach sieben Staffeln von seinen Fans.



21.07.2019

Mittwoch, 22:45 Uhr, Das Erste

Ken Feinberg, 73, ist Staranwalt in den USA. Er kommt immer dann ins Spiel, wenn es um menschliches Leid und um viel Geld geht. Als Schlichter handelt er außergerichtliche Vergleiche aus. Erst im Mai 2019 wurde bekannt, dass er damit beauftragt werden soll, im Fall der Klagen gegen Bayer/Monsanto zu vermitteln, in denen es um mögliche Krebsrisiken von Unkrautvernichtungsmitteln mit dem Inhaltsstoff Glyphosat geht. Der Film geht der Frage nach, wer der bisweilen allmächtig erscheinende Ken Feinberg wirklich ist. Wie verarbeitet er die menschlichen Tragödien, mit denen er konfrontiert wird?

Mittwoch, 22:45 Uhr, Nitro

Ein Nachfolger für den aktuellen 007-Darsteller Daniel Craig ist offiziell noch nicht gefunden - ist dies nun die Chance für Florian Lukas? In der neuen Folge seiner Nitro-Sendung bereitet er sich vorsorglich auf die mögliche Traumrolle vor. Für ein neues Abenteuer des Geheimagenten mit der Lizenz zum Töten wollen ihn die Produzenten der Agentenreihe vorsprechen lassen. Um die Rolle zu bekommen, verordnet seine Schauspielagentin ihm ein Training zum Spezialagenten.

Dienstag, 20:15 Uhr, RTL

Ein Guilty Pleasure für den Sommer: Acht Promipaare ziehen unter ein bescheidenes Dach und kämpfen um den Titel "DAS Promipaar 2019". Beim Pauschalurlaub in Portugal wird wieder mit harten Bandagen gespielt, gezankt, gezetert, gelästert und gestritten - so verspricht es zumindest RTL, das unter anderem Willi Herren und seine Ehefrau Jasmin, Michael Wendler und 18-jährigen Freundin sowie Ex-"DSDS"-Kandidat Menowin Fröhlich und dessen Lebensgefährtin verpflichtet hat. Für maximal 20 Tage müssen sie sich mit bröckelnden Gegebenheiten und all den anderen Herausforderungen herumschlagen.

Freitag, 21:00 Uhr, FOX

Die Final-Staffel der Serie umfasst noch einmal zehn neue Folgen, in denen die Handlungsfäden der vergangenen Jahre zusammengeführt werden. Auf dem Weg dorthin müssen Sheriff Walt Longmire (Robert Taylor), seine Familie und Freunde zahlreiche Hindernisse überwinden: Walts berufliche Zukunft und sein Vermögen stehen auf dem Spiel, denn ein skrupelloser Anwalt treibt ihn vor Gericht in die Enge. Victoria "Vic" Moretti (Katee Sackhoff) hält ihre Schwangerschaft geheim, aber die Entscheidung über ihre Zukunft kann sie nicht mehr lange hinausschieben.

ab Freitag, Netflix

Nach insgesamt sieben Staffeln heißt es Abschied nehmen - die Entscheidung, die Serie einzustellen, hat Netflix schon im vergangenen Jahr getroffen. Tatsächlich ergibt ein Ende nach der kommenden Staffel durchaus Sinn: "Orange is the New Black" basiert auf dem gleichnamigen Buch von Piper Kerman, die darin niederschrieb, was sie erlebte, als sie als normale Weiße aus der Mittelschicht für ein Jahr ins Frauengefängnis musste. In der Serie ist ihr die Figur Piper Chapman nachempfunden, die am Ende der sechsten Staffel aus dem Frauengefängnis von Litchfield entlassen wird - die letzte Staffel kann nun also noch darauf eingehen, wie sie sich zurück im normalen Leben einfindet, ehe dieser Story-Bogen zu Ende erzählt ist.

