DWDL-Rundfunkrat: Henssler, Rentner, Woodstock-Festival

Das ZDF schickt wieder 80-Jährige um die Welt und begleitet Hannes Jaenicke beim Einsatz für Vögel. Außerdem: Arte erinnert an das Woodstock-Festival und zeigt eine legendäre Doku. Und Steffen Henssler grillt unter freiem Himmel bei Vox.



11.08.2019 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 11.08.2019 - 20:15 Uhr

Dienstag, 20:15 Uhr, ZDF

Unter dem Titel "Mit 80 Jahren um die Welt" unternehmen erneut sechs ältere Menschen wieder die Reise ihres Lebens im ZDF. Sie entdecken nicht nur fremde Länder und besuchen exotische Plätze, Folge für Folge erfüllt sich für je einen von ihnen auch ein persönlicher Traum. Moderator Steven Gätjen begleitet die Gruppe auf ihrer Reise rund um den Globus. Die große weite Welt haben die Reiseteilnehmer trotz ihres Alters noch nicht kennengelernt. Nach dem Erfolg der ersten Staffel darf das Format diesmal sogar in der Primetime ran.

Produktion: Talpa Germany

Freitag, 22:10 Uhr, Arte

Im August 1969 war eine kleine Stadt im Bundesstaat New York drei Tage lang im Ausnahmezustand: Zum Woodstock-Festival kamen alle großen Stars der Rock- und Folkszene - und über 400.000 Besucher. Der Film bietet einen Blick hinter die Kulissen, von den Vorbereitungen bis zu den Aufräumarbeiten. Außerdem: Porträts der Konzertbesucher, Reportagen über die Künstler. Und natürlich deren unvergessliche Konzerte. Für den oscarprämierten Dokumentarfilm zeichneten 20 Kameraleute mehr als 100 Stunden Material auf.

Donnerstag, 20:15 Uhr, Sky Atlantic

Die Côte d'Azur gilt als Synonym der Welt des Glamours, der Superreichen und Mächtigen. Doch die Kehrseite offenbart ein Milieu des Betruges, Manipulation und des Mordes - nun steht die zweite Stafel der britischen Sky-Dramaserie an. Darin wird gezeigt, wie Georgina (Julia Stiles) sich darauf fokussiert, ungestraft davon zu kommen, während sie darum kämpft, ihre Macht und Position innerhalb der Clio Familie und an der Spitze der exklusiven Kunstwelt zu erhalten.

Produktion: Archery Pictures u.a.

Donnerstag, 22:35 Uhr, ZDF

Es ist still geworden in Deutschland. Das ist nicht nur ein Gefühl, sondern erschreckende Realität – wie neue Zahlen zum Vogelsterben zeigen. Heute hat es sich vielerorts ausgezwitschert, unsere heimischen Vogelbestände befinden sich in dramatischem Sinkflug. Für die neue Folge seiner Doku-Reihe sucht der Schauspieler und Umweltschützer Hannes Jaenicke nach Antworten. Die gute Nachricht: Vögel haben viele Unterstützer, sodass der Kampf gegen ihr Aussterben keineswegs aussichtslos ist.

Produktion: Tango Film / Perlorus Jack

Sonntag, 20:15 Uhr, Vox

Statt im Studio wird bei den Sommerspecials von "Grill den Henssler" wieder auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg unter freiem Himmel, komplett ohne Strom und über offener Flamme um die Wette gekocht. Insgesamt stehen vier neue Folgen an, für die Vox 14 prominente Mitstreiter angekündigt hat. Zum Auftakt sind Comedian Oliver Pocher, DJ Jan Leyk und "Hot oder Schrott"-Star Detlef Steves mit dabei. Ob sie den Henssler wirklich grillen?

Produktion: ITV Studios Germany



