DWDL-Rundfunkrat: Frühstück, tote Mädchen und Magie

© Photocase/Marquis de Valmont/DWDL

Bei ProSieben startet eine neue Show mit dem Magier Faird, im ZDF geht "Die Chefin" in die Jubiläumsstaffel und beim WDR kommt Reporterin Donya Farahani zum Frühstück vorbei. Außerdem geht "Tote Mädchen lügen nicht" in die nächste Runde.



18.08.2019 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 18.08.2019 - 20:15 Uhr

© WDR/Encanto/Melanie Grande

Sonntag, 22:45 Uhr, WDR Fernsehen

WDR-Reporterin Donya Farahani ist wieder unterwegs, um einen Tag mit einem Prominenten zu verbringen. Zum Auftakt besucht sie Sängerin Patricia Kelly. Das Mitglied der Kelly Family wohnt mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen bei Düsseldorf und spricht über das schwierige Verhältnis zum strengen Vater, die Karriere der eigenen Kinder, die aktuellen Erfolg der Kelly Family, aber auch Schicksalsschläge wie ihre Krebserkrankung.

Produktion: Encanto

© ProSieben

Dienstag, 20:15 Uhr, ProSieben

Auf einer Erlebnistour rund um den Globus präsentiert Illusionist Farid dreizehn persönlich ausgewählte Highlights der Zauberkunst. Während des Roadtrips trifft er nicht nur die besten Magier der Welt, sondern bringt auch prominente Gäste dazu, sich auf seinen unerklärlichen Zauber einzulassen. Jede der drei Folgen steht unter einem besonderen Motto. Zum Auftakt geht's um "die gefährlichsten Illusionen der Welt".

Produktion: Banijay Productions Germany

© Netflix

ab Freitag, Netflix

Die dritte Staffel kommt: Acht Monate sind vergangen, seit Clay, Tony, Jessica, Alex, Justin und Zach Tyler daran hinderten, sein grausames Vorhaben beim Spring Fling-Ball in die Realität umzusetzen. Nun ist es ihre Aufgabe, die geplante Tat zu vertuschen und Tyler dabei zu helfen, wieder psychisch gesund zu werden. Als nach einem turbulenten Homecoming-Footballspiel jedoch plötzlich ein Spieler verschwindet, wird Clay unter Verdacht gestellt. Ein Außenstehender kommt hinzu, der dabei hilft, die Untersuchungen der Polizei zu überstehen, die die dunkelsten Geheimnisse der Gruppe offenlegen könnten.

Produktion: July Moon Productions u.a.

© ZDF/Michael Marhoffer

Freitag, 20:15 Uhr, ZDF

Katharina Böhm ist auch in der zehnten Staffel als "Chefin" Vera Lanz im ZDF zu sehen - die Jubiläumsstaffel umfasst auch die 50. Folge der Krimiserie. Bei der Rückkehr geht es so weiter: Als Murnau (Christoph Schechinger) an der Zimmertür des Entführten das Namensschild "Aaron Fechter" findet, ist klar, wer eigentlich mit der Entführung gemeint war. Aaron, Sohn des verstorbenen Mario Fechter, der vor Kurzem aus seinem Internat nach München kam, ist verschwunden.

Produktion: Network Movie

© Sky/Willi Weber

Montag, 20:15 Uhr, Sky 1

Pünktlich zum Start der neuen Bundesliga-Saison steht die dritte Staffel der Comedyshow mit Frank Buschmann an. Zum Auftakt sind Lothar Matthäus, Pierre Littbarski, Micky Beisenherz sowie Jana Azizi, Panagiota Petridou und Matze Knop mit von der Partie. In verschiedenen Spielrunden müssen die Gäste nicht nur ihr sportliches Wissen, sondern auch bei körperlichen Herausforderungen ihr Geschick unter Beweis stellen.

Produktion: RedSeven Entertainment

Teilen