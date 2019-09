DWDL-Rundfunkrat: Krömer, Quiz und eine neue Zeit

© Photocase/Marquis de Valmont/DWDL

"Wer wird Millionär?" feiert 20. Geburtstag und kabel eins startet eine neue Quizshow. Außerdem meldet sich Kurt Krömer mit einer neuen Show auf dem Bildschirm zurück - und bei Arte startet die anspruchsvolle Bauhaus-Serie "Die Neue Zeit".



01.09.2019 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 01.09.2019 - 20:15 Uhr

© TVNOW / Frank Hempel

Montag, 20:15 Uhr, RTL

Zum Geburtstag von "Wer wird Millionär?" ist es mutmaßlich so einfach wie noch nie, die Million zu gewinnen, denn alle Fragen wurden in den vergangenen 20 Jahren schon einmal gespielt. Aber ist es bei 35.000 Fragen im Archiv wirklich so einfach? Hinzu kommt, dass das Studiopublikum diesmal so erfahren ist wie nie: Es besteht nur aus prominenten und nicht-prominenten Ehemaligen, die in den vergangenen 20 Jahren schon mal bei Günther Jauch auf dem Ratestuhl um die Million gespielt haben.

Produktion: Endemol Shine Germany

© kabel eins

Montag bis Freitag, 18:55 Uhr, Kabel Eins

Und noch ein Quiz: Bei der neuen Vorabendshow von kabel eins handelt es sich um ein Food-Quiz. Pro Sendung treten jeweils zwei Kandidatenpaare im Duell gegeneinander an und durchlaufen dabei verschiedene Fragekategorien rund um das Thema Essen. Moderiert wird das neue Format von Lebensmittelexperte Sebastian Lege und Madita van Hülsen. Dem Gewinner-Paar winkt eine Prämie von bis zu 4.000 Euro.

Produktion: Burda Studios Pictures

© Kurt Krömer

Dienstag, 22:00 Uhr, RBB Fernsehen

"Mir blutet das Herz, wenn ich sehe, dass sich die Zuschauer in Scharen von meinem geliebten Medium Fernsehen abwenden", sagt Kurt Krömer - und tritt prompt wieder selbst vor die Fernsehkameras. In der Auftaktfolge seiner neuen Show ist der Motivationstrainer Jürgen Höller zu Gast. Der Erfolgsguru kennt Höhen und Tiefen: Nach der Pleite seines Unternehmens saß Höller Anfang der 2000er Jahre wegen Insolvenzverschleppung und Veruntreuung von Firmengeldern im Gefängnis. Inzwischen ist er erfolgreicher denn je.

Produktion: Probono TV

© ZDF/Mathias Bothor © ZDF/Mathias Bothor "Die Neue Zeit"

Donnerstag, 20:15 Uhr, Arte

ab 15. September, 22:15 Uhr, ZDF

Noch aus dem Schützengraben verhandelt Walter Gropius, dass er nach dem Krieg die modernste Kunstschule der Welt in Weimar errichten will, genannt das Staatliche Bauhaus. Im Sommer 1919 öffnet das Bauhaus dann seine Pforten. Eine der ersten Studentinnen ist die junge Dörte Helm. Und das sehr zum Missfallen ihres konservativen Vaters, der dem wilden Treiben dieser neuartigen Schule sehr skeptisch gegenübersteht. Gleich am ersten Tag trifft Dörte Gunta Stölzl und Marcel Breuer. Schnell entsteht eine Freundschaft.

Produktion: Constantin Television und Nadcon Film

© ZDF/Hans-Joachim Pfeiffer © ZDF/Hans-Joachim Pfeiffer "Stunden der Entscheidung - Angela Merkel und die Flüchtlinge"

Mittwoch, 20:15 Uhr, ZDF

Das Dokudrama von Christian Twente rekonstruiert die dramatischen wie folgenreichen 24 Stunden vom 4. auf den 5. September 2015, als Angela Merkel sich entschied, Tausende Flüchtlinge nach Deutschland einreisen zu lassen. Neben den politischen Hauptakteuren bezieht der Film auch die Perspektive der Flüchtlinge mit ein. Der Syrer Mohammad Zatareih, der auch zu Wort kommt, hatte den gemeinsamen Aufbruch im Bahnhof von Budapest maßgeblich initiiert. Originalaufnahmen und Interviews ergänzen die szenischen Passagen.

Produktion: AVE Publishing

