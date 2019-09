DWDL-Rundfunkrat: Schuld, Sucht, Liebe, Mockridge

© DWDL

Ein Film über Spielsucht, eine Serie über Schuld, eine Show über die Liebe - und die ganz große Bühne für Luke Mockridge. Die kommende Fernsehwoche hat so einiges zu bieten. Und eine neue ProSieben-Show ist auch noch mit dabei...



08.09.2019

Dienstag, 20:15 Uhr, ProSieben

Wer rennt, gewinnt: Auf der Hattinger Henrichshütte, wo 133 Jahre lang flüssiges Eisen aus dem Hochofen floss, ertönt der Startschuss für die neue Show um eine Million Euro. Die Kandidaten müssen rennen und dabei schnellstmöglich alle Hindernisse auf der Industriebrache im Ruhrgebiet überwinden. Um sich das Preisgeld zu schnappen, dürfen sie außerdem nicht von einem hartnäckigen Verfolger gefangen werden.

Produktion: Warner Bros. ITVP

Freitag, 21:15 Uhr, ZDF

Die ungewöhnliche Serie wird noch einmal mit vier neuen Folgen fortgesetzt. Die Episoden nach dem gleichnamigen Bestseller von Ferdinand von Schirach setzen dessen Kurzgeschichten in eine Reihe besonderer Kriminalfilme um - und erneut legen die Geschichten nahe, dass abhängig von den Umständen jeder zum Mörder werden kann. Wieder an Bord: Moritz Bleibtreu spielt den Anwalt Friedrich Kronberg, der seine Mandanten verteidigt, indem er die Rechtslage zu deren Gunsten auslegt.

Produktion: Moovie

© BR/ARD Degeto/Sappralot Productions/Fischerkoesen © BR/ARD Degeto/Sappralot Productions/Fischerkoesen "Play"

Mittwoch, 20:15 Uhr, Das Erste

Jennifer (Emma Bading), 17, für die Gaming schon immer zum Teenageralltag gehört, fühlt sich unwohl und einsam. Kürzlich mit ihren Eltern Frank (Oliver Masucci) und Ariane (Victoria Mayer) umgezogen, findet sie keinen richtigen Anschluss bei den neuen Mitschülern. Angefixt durch das Virtual-Reality-Game "Avalonia" wird Spielen allmählich zu ihrem Lebenselixier. Nur das heimliche, exzessive Abtauchen in die virtuelle Fantasywelt scheint Jennifer glücklich zu machen. Dabei gerät ihr Leben zwischen realer und virtueller Welt vollkommen aus der Balance.

Produktion: Sappralot Productions und Tellux next

Freitag, 20:15 Uhr, Sat.1

Sat.1 baut mehr denn je auf Luke Mockridge und schickt ihn jetzt mit seiner Late-Night-Show in der Primetime auf die Bühne - gewissermaßen mit einer "Greatnightshow". Der Sender spuckt große Töne und spricht von der "größten, besten, frühesten und längsten Late-Night-Show aller Zeiten" und hat Mockridge zugleich ein neues Studio spendiert, in dem Band, Gäste und Aktionen Platz finden. Gut möglich, dass es gleich in der ersten Ausgabe um seinen turbulenten "Fernsehgarten"-Auftritt gehen wird.

Produktion: Lucky Pics

Montag, 20:15 Uhr, danach 22:15 Uhr, RTL II

Nach dem Erfolg der vergangenen beiden Jahr versucht's RTL II diesmal gleich vier Wochen lang mit "Love Island". Erneut müssen die Islander jeweils zu zweit beweisen, dass sie das Zeug zum Traumpaar haben. Bei verschiedenen Spielen lernen sie sich kennen und kommen ihren Partnern näher. Wer meint es ernst und wer spielt ein falsches Spiel? Liebeskummer und Drama sind vorprogrammiert.

Produktion: ITV Studios Germany

