DWDL-Rundfunkrat: Drags, Jauch und Beef mit Mälzer

Bei ProSieben begeben sich Heidi Klum, Bill Kaulitz und Conchita Wurst auf die Suche nach der "Queen of Drags", Günther Jauch tritt zum Wissenstest gegen die Zuschauer an und mit "Ready to beef" startet eine neue Kochshow mit Tim Mälzer und Tim Raue.



10.11.2019 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 10.11.2019 - 20:15 Uhr

Donnerstag, 20:15 Uhr, ProSieben

Nachdem "RuPaul's Drag Race" international für Aufsehen sorgt, hat jetzt auch ProSieben dieses für sich entdeckt: Heidi Klum, Bill Kaulitz und Conchita Wurst suchen ab sofort die "Queen of Drags". Jede Woche stellen sie eine neue Aufgabe und bewerten, wer von ihnen das Motto am besten umsetzt und das Zeug zur "Queen of Drags" hat. Passend zum Motto "The Art of Drag" wird zum Start die bekannteste Drag Queen Deutschlands, Olivia Jones, die Jury ergänzen.

Produktion: Redseven Entertainment





© TVNOW / Thomas Pritschet © TVNOW / Thomas Pritschet "Bin ich schlauer als Günther Jauch?"

Freitag, 20:15 Uhr, RTL

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"-Moderatorin Sonja Zietlow, Komikerin Ilka Bessin und Alice Schwarzer treten in der neuen RTL-Show gegen Günther Jauch an und werden die gleichen Tests absolvieren wie Deutschlands beliebtester Moderator. Am Ende werden auch sie dann die Antwort auf die Frage "Bin ich schlauer als Günther Jauch?" haben. Auch jeder von zuhause aus mitmachen und sich direkt mit dem Moderator messen: In dem eigens für die Show entwickelten Test geht es um Alltagswissen, visuelle Wahrnehmung, Orientierung, Menschenkenntnis, Logik, Gedächtnis und Sprache.

Produktion: i&u TV

© TVNow/Pervin Inan Sertas © TVNow/Pervin Inan Sertas "Ready to beef"

Freitag, 20:15 Uhr, Vox

Vier geheime Zutaten, drei Kochrunden, zwei Küchenchefs mit ihren echten Küchencrews - aber nur einen Sieger. Zum Start der Vox-Show hat Tim Mälzer zwei bekannte Gesichter aus dem "Kitchen Impossible"-Universum zum Duell geladen: Der Österreicher Mario Lohninger gegen den Sternekoch Max Strohe aus Berlin. Gekämpft wird in Dreier-Teams, unter großem Zeitdruck und mit unbekannten Zutaten. Das Ziel: Tim Raues Juroren-Gaumen zu entzücken.

Produktion: Endemol Shine Germany

© Sat.1/Willi Weber © Sat.1/Willi Weber "Vorschrift ist Vorschrift"

Freitag, 22:55 Uhr, Sat.1

Behördenirrsinn made in Germany: In "Vorschrift ist Vorschrift" taucht Frank Rosin ein in den deutschen Paragraphendschungel und präsentiert die absurdesten Behördenfälle Deutschlands. Ein prominentes Panel aus Comedians geht dabei den kuriosen - und wahren - Fällen auf den Grund und führt deutsches Beamtentum ad absurdum. Mit dabei sind Comedians wie Max Giermann und Simon Pearce sowie Moderatorin Sonja Zietlow. Bei der Show handelt es sich um die Adaption einer österreichischen Sendung.

Produktion: Constantin Entertainment

© TVNow/Florian Kolmer © TVNow/Florian Kolmer "Rampensau"

Ab Mittwoch bei TVNow, ab dem 20. November mittwochs um 20:15 Uhr bei Vox

Vox startet eine neue Serie: Schauspielerin Shiri (Jasna Fritzi Bauer) ist 30 Jahre alt, geht optisch aber als Teenie durch. Sie wird ständig unterschätzt, bekommt keine Rollen und nichts klappt: Shiri vergeigt das Vorspielen am Theater, verliert ihren Mini-Job und ihr Freund Jonas (Benjamin Lillie) verlässt sie. Frustriert besäuft sich Shiri auf dem Fest des Polizeipräsidenten und macht alles schlimmer. Dann wird Jonas mit Drogen erwischt. Um die Dinge zu richten, lässt Shiri sich auf ein Abenteuer ein...

Produktion: UFA Serial Drama

