DWDL-Rundfunkrat: Irishman, Instagram und ISIS-Front

24.11.2019 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 24.11.2019 - 20:15 Uhr

Dienstag, 20:15 Uhr, ProSieben

Sie bewegen sich auf einem schmalen Grat zwischen Held und Täter: Aus purer Überzeugung heraus zieht es deutsche Privatkämpfer in die Krisengebiete. Thilo Mischke begleitet freiwillige Krieger an die syrisch-irakische Front, wo sie gegen den IS in den Kampf ziehen. Auf der anderen Seite stehen deutsche IS-Kämpfer und deren Frauen, die in syrischen Camps oder Gefängnissen festsitzen. Was treibt diese modernen "Krieger" an?

Montag bis Freitag, 18:35 Uhr, ZDFneo

Eine Woche, fünf Paare, und jeder darf bei jedem hinter die Fassade schauen. Fragen, die man sonst nicht stellt, ein Beziehungs-Check, der ans Eingemachte geht - und am Ende steht eine Note. Die Paare beobachten sich im Alltag und bewerten sich gegenseitig. Auch Frauen und Männer getrennt voneinander. Intime Beziehungsdetails, gewöhnliche und außergewöhnliche Konflikte, die schönen Seiten von Beziehungen.

Freitag, 23:00 Uhr, ZDF

Ob Facebook-Profile, Instagram-Accounts oder längst vergessene Internet-Jugendsünden: Die Redaktion scannt im Vorfeld der Show von jedem Zuschauer die Social-Media-Aktivitäten und fördert alle Peinlichkeiten zutage, um daraus ganz eigene Überraschungen zu entwickeln. Nach sieben Jahren TV-Pause feiert die Berliner Band Seeed darüber hinaus bei "Lass dich überwachen!" ihr Comeback. Weitere prominente Unterstützung bekommt Jan Böhmermann unter anderem von Mats Hummels, Oliver Kalkofe, Roman Weidenfeller und der Rapperin Nura.

ab Mittwoch, Netflix

Robert De Niro, Al Pacino und Joe Pesci spielen die Hauptrollen in Martin Scorseses neuer Saga über das organisierte Verbrechen im Nachkriegsamerika. "The Irishman" wird aus Sicht von Frank Sheeran erzählt, einem Veteran des Zweiten Weltkriegs, der als Drogendealer und Auftragsmörder an der Seite der berühmt-berüchtigsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts tätig war.

Sonntag und Montag, 22:15 Uhr, ZDF

Die Sky-Serie kommt ins Free-TV: Auf einem Pass an der deutsch-österreichischen Grenze wird eine zur Schau gestellte Leiche gefunden. Ein länderübergreifendes Team wird gebildet, das den Mörder fassen soll. Die deutsche Kommissarin Ellie Stocker (Julia Jentsch) und ihr österreichischer Kollege Gedeon Winter (Nicholas Ofczarek) fürchten zu Recht, dass im Grenzland ein unheimlicher Serienkiller sein Unwesen treibt. Bei ihrem Ermittlungen verfolgen sie aber unterschiedliche Ansätze.

