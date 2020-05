Diversity im Kinder-Fernsehen: Show, don't tell!

© WDR/Schmitt-Menzel/Streich

Das Thema Diversity wird auch im Kinderfernsehen immer wichtiger, da sind sich alle Marktteilnehmer einig. Es geht darum, Vielfalt als etwas völlig Normales darzustellen, ohne dabei den Zeigefinger zu heben. Herausforderungen und Verantwortung sind groß.



von Timo Niemeier

Als Maria Furtwänglers MaLisa-Stiftung im Jahr 2017 die Ergebnisse einer Studie über Frauen im Fernsehen vorgestellt hat, ist auch dem Kinderfernsehen ein schlechtes Zeugnis ausgestellt worden. Nur eine von vier Figuren war damals weiblich - das hat natürlich Auswirkungen auf das Gesellschaftsbild von Kindern. Heute sind die Probleme und Herausforderungen im Bereich Diversity der Branche durchaus bewusst - und auch über die Strategie, mehr Vielfalt im Kinderfernsehen herzustellen, herrscht weitestgehend Konsens.

Es würden in Kindermedien noch zu oft Stereotype und Klischees bedient, ergänzt Kika-Programmgeschäftsführerin Astrid Plenk. Die vermittelten Bilder würden viele junge Zuschauer prägen und durch sie weitergetragen werden. Schaut man genauer hin, merkt man, wie diffizil das Thema ist. Jungs sind oft "Satansbraten", Mädchen dagegen fleißig und gut in der Schule. Der Vater geht arbeiten, die Mutter sorgt sich um die Kinder. Im Einzelfall keine große Sache, sind diese Darstellungsformen in der großen Summe dann eben doch ein Problem. Claude Schmit ist es aber auch wichtig, dass Mädchen auch mal beispielsweise ein Faible für Pinkes haben dürfen. "Wichtig ist nicht nur das Aussehen eines Charakters. Erst durch seine Handlungen zeigt sich wahre Charakterstärke", sagt er.

"Die Einbindung weiblicher Charaktere ist eine unserer häufigsten Anmerkungen beim Feedback an Produzenten."

Super RTL-Chef Claude Schmit

Positive Beispiele

Trotz der großen Herausforderungen, vor denen Produzenten und Sender stehen, gibt es positive Beispiele en masse. In der Nick-Serie "Spotlight" ist ein breit aufgestellter Cast zu sehen. Im März startete beim Sender zudem mit "Die Casagrandes" eine Serie der US-Kollegen, die das Leben einer mexikanisch-amerikanischen Familie in den Mittelpunkt stellt. Die Serie ist ein Spin-off einer der aktuell erfolgreichsten Nick-Serien - "Willkommen bei den Louds". Diese Produktion ist in den USA schon mehrfach für die Darstellung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften für den GLAAD Award nominiert worden. Auch in den Disney-Jugendserien "The Lodge" und "Andi Mack" stehen homosexuelle Protagonisten im Mittelpunkt. Im Kika ist das Kikaninchen eine geschlechtsneutrale Figur und in der geplanten Neuproduktion der "Schlümpfe" wird es neben Schlumpfine ab 2021 außerdem weitere weibliche Figuren geben. Der Kika hat zudem eine Diversity-Checkliste, um Formate schnell und unkompliziert auf die nötige Vielfalt zu überprüfen. Darin wird unter anderem abgefragt, ob die Vielfalt der Gesellschaft und Geschlechter abgebildet wird, welche Personen in welchen Rollen vorkommen und welche Stereotype bedient werden. Gecheckt werden soll damit auch, ob die Programme in "vielfältigen Teams" entstehen.

Auch die Maus verändert sich

Eine große Herausforderung für Macher von Kinder-Programmen sieht Milena Maitz darin, dass Mädchen mehr Toleranz als Jungs zugebilligt werde. "Das bedeutet, dass Mädchen sowohl männliche als auch weibliche Identifikationsfiguren akzeptieren, die Jungs hingegen lassen sich schwerer auf Mädchen als Protagonisten in Formaten ein. Das stärkt die Neigung, Helden bzw. Hauptfiguren mit männlichen Protagonisten zu besetzen."

