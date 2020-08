Disney Channel kommt Super RTL ein bisschen näher

© MG RTL / Disney / Viacom / Kika

Auch in der vergangenen Saison war Super RTL wieder eindeutiger Marktführer im Kinderfernsehen. Allerdings gelang es dem Disney Channel, den Rückstand zu verringern. Eine durchwachsene Saison kann man beim Kika und bei Nick ziehen.



06.08.2020

Seit vielen Jahren ist Super RTL Marktführer im Kinderfernsehen. Es ist eine Vormachtstellung, an der sich auch nach dem Free-TV-Start des Disney Channels nichts verändert hat. Nachdem der Sender eine Zeit lang in der Kernzielgruppe der 3- bis 13-Jährigen unter die Marke von 20 Prozent gerutscht war, lag Super RTL mit seiner Kinder-Marke Toggo zuletzt wieder meist darüber. In sieben von neun Monaten der vergangenen Saison war das der Fall. Und doch wird die Bilanz ein wenig getrübt, denn in keinem Monat zwischen September und Mai gelang es, den Wert des Vormonats zu überbieten.

Immerhin: Seit Mai konnte Super RTL nun schon drei Monate in Folge wieder 22 Prozent Marktanteil einfahren, womit der Vorsprung auf den öffentlich-rechtlichen Kika fast fünf Prozentpunkte betrug. In Wahrheit ist der Abstand jedoch etwas geringer, schließlich umfasst der von Super RTL ausgegebene Wert seit geraumer Zeit zwei Kanäle - zu einen den klassischen Sender Super RTL, zum anderen den Timeshift-Ableger Toggo Plus, der bis in die Primetime hinein noch Kinderprogramm sendet.

Die meistgesehenen Sendungen bei Super RTL

Reichweite gesamt (Mio.) Asterix bei den Briten (04.04.2020) 1,31 Asterix in Amerika (13.03.2020) 1,18 Asterix und die Wikinger (20.03.2020) 1,15



Quelle: DWDL.de-Recherche (01.08.2019-31.07.2020)

Während Super RTL also in der vergangenen Saison Marktanteile eingebüßt hat, zeigte der Trend für den Disney Channel nach oben. Lag man in der Vorsaison mitunter noch fast 14 Prozentpunkte hinter Super, so betrug der Rückstand im stärksten Monat der jüngsten Saison nur noch fünfeinhalb Prozentpunkte zurück. In gleich acht von neun Monaten konnte sich der Konkurrent aus München verbessern, auch wenn man in Köln hoffte, dass sich die Prioritäten bei Disney durch den Einstieg ins Streaminggeschäft verschieben würden.

Unmittelbar vor Bekanntwerden der Einstellung einiger linearer Disney-Sender in Großbritannien, gab die deutsche Führung jedoch zu verstehen, dass das Free-TV hierzulande weiter von Bedeutung ist. "Deutschland ist ein absoluter Free-to-air Markt, das heißt für uns, der Sender ist ein absolut essenzieller Baustein", erklärte Eun-Kyung Park, die seit Anfang des Jahres das Deutschlandgeschäft des Konzerns verantwortet. Tatsächlich kann man inzwischen zufrieden sein mit der Entwicklung des Disney Channels: Auf bis zu 15 Prozent stieg der Marktanteil bei den 3- bis 13-Jährigen an - auch getrieben durch die Kinderserie "Miraculous - Geschichten von Ladybug und Cat Noir", die mit bis zu 810.000 Zuschauern die Hitliste des Senders anführt.

Die meistgesehenen Sendungen im Disney Channel

Reichweite gesamt (Mio.) Miraculous - Geschichten von Ladybug und Cat Noir (08.03.2020)

0,81 Miraculous - Geschichten von Ladybug und Cat Noir (08.03.2020)

0,74 Miraculous - Geschichten von Ladybug und Cat Noir (13.11.2019)

0,73





Quelle: DWDL.de-Recherche (01.08.2019-31.07.2020)

Bei Super RTL finden sich dagegen drei Asterix-Filme mit jeweils mehr als einer Million Zuschauern an der Spitze. Toggo Plus wiederum verzeichnete die meisten Zuschauer mit einer Folge von "Alvinnn!!! und die Chipmunks" und bewegte sich damit im Übrigen auf jener Flughöhe, auf der auch die meistgesehenen Sendungen von Nick zu finden sind. "Spotlight" und "SpongeBob Schwammkopf" waren in den vergangenen zwölf Monaten die größten Erfolge des Viacom-Konkurrenten, der auf eine durchwachsene Saison zurückblickt.

Die meistgesehenen Sendungen bei Nick

Reichweite gesamt (Mio.) Spotlight (10.11.2019) 0,33 SpongeBob Schwammkopf (21.03.2020) 0,28 Spotlight (10.11.2019) 0,28



Quelle: DWDL.de-Recherche (01.08.2019-31.07.2020)

Während der Sender bis Ende 2019 konstant unter den Vorjahreswerten zurückblieb, gelang es zwischen Januar und Mai immerhin vier Mal, sich zu steigern. Mehr als ein Marktanteil von sieben Prozent war für den Kindersender trotzdem nicht drin. Die gute Nachricht: Den Juli schloss Nick jüngst mit einem Marktanteil von 7,9 Prozent bei den Kindern ab - was der beste Wert seit September 2018 war. Den Rückstand auf den Disney Channel konnte Nick somit von fast neun auf weniger als fünf Prozentpunkte reduzieren.

Deutlich erfolgreicher als Nick war der Kika, der den zweiten Platz auf dem Kinder-TV-Markt behauptete, wenngleich man in fünf von neun Monaten hinter dem Ergebnis des Vorjahres zurückblieb. Zuletzt bewegten sich die Marktanteile um 16 Prozent, nachdem Mitte vergangenen Jahres noch Werte um 18 Prozent erzielt werden konnten. Um einen Monat mit mehr als 20 Prozent Marktanteil zu finden, muss man schon zwei Jahre zurückgehen.

Die meistgesehenen Sendungen im Kika

Reichweite gesamt (Mio.) Schneeweißchen und Rosenrot (08.12.2019) 1,28 Die Sendung mit der Maus (22.03.2020) 1,22 Die Sendung mit der Maus (12.01.2020) 1,17



Quelle: DWDL.de-Recherche (01.08.2019-31.07.2020)

Am meisten verlassen kann sich der öffentlich-rechtliche Sender auf sein Sonntagsprogramm, allen voran auf die "Sendung mit der Maus", mit der der Kika regelmäßig mehr Zuschauer erreicht als Das Erste. Bis zu 1,22 Millionen Zuschauer wollten den TV-Klassiker sehen - das reichte für teils mehr als acht Prozent Marktanteil. Als meistgesehene Kika-Sendung ging jedoch ein Märchenfilm hervor: Auf 1,28 Millionen Zuschauer brachte es "Schneeweißchen und Rosenrot" im Dezember, wohl gemerkt zur Mittagszeit. Hier profitiert der Kika in besonderem Maße davon, dass nicht nicht Kinder einschalten, sondern auch deren Eltern.

Super RTL und der Disney Channel schielen derweil vor allem in der Primetime auf die Erwachsenen, was den Kölner im Übrigen etwas besser gelingt. Mehr als zwei Prozent Marktanteil verzeichnet Super RTL in der Regel mit seinem Abendprogramm bei den 14- bis 49-Jährigen, während der Disney Channel in diesem Jahr bislang zwischen 1,1 und 1,3 Prozent erzielt. Stärkster Monat war für Disney der Dezember mit durchschnittlich 1,7 Prozent - für den Sender war es der beste Primetime-Wert seit zwei Jahren.

