am 30.09.2020 - 15:33 Uhr

Wer sich durch den Matsch im Kölner Jugendpark an den Rhein gekämpft hat, dem offenbart sich der Blick auf eine Kuppel, in deren Innerem sich nicht nur hunderte Pflanzen befinden, sondern von diesem Mittwoch an auch mehrere YouTuberinnen und YouTuber. Bis zu acht von ihnen haben sich vorgenommen, hier für fünf Tage einzuziehen, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen - begleitet von ordentlich Social Buzz auf anderen Kanälen der Mitwirkenden. "YouTopia" nennt sich das Projekt, das von der mittlerweile zu Leonine gehörenden Produktionsfirma i&u TV zusammen mit Google produziert wird. Geplant ist nichts weniger als ein 99-stündiger Livestream, der es sich zum Ziel gemacht hat, möglichst viel Geld für eine große Baumspende zu sammeln.

Entstanden ist die Idee vor rund einem Jahr. "Der erste Entwurf war viel kleiner. Ich hätte nicht gedacht, dass ein so großes Event daraus entstehen würde", sagt Jacob Beautemps, der den Stein ins Rollen brachte und selbst erstaunt darüber ist, wie schnell es gelang, Begeisterung auszulösen. Mit Eckart von Hirschhausen saß das Team beispielsweise schon einen Tag nach der Anfrage beim Brainstorming zusammen. Der TV-Arzt zählt ebenso wie Günther Jauch, Judith Rakers, Ranga Yogeshwar und Cem Özdemir zu den prominenten Unterstützern, die bis Sonntagabend bei "YouTopia" in Erscheinung treten werden. Unterm Strich haben mehr als 50 Gäste zugesagt.

Die Show selbst soll "ein bisschen wie 'Big Brother" werden, sagt Beautemps. Auf Dusch- oder Schlafszenen wird jedoch verzichtet. Stattdessen setzen die Macher auf ein volles Programm, bestehend aus Experimenten, Spielen, Talks und Aktionen – alles im Dienste der Wissenschaft, aber nicht trocken. "Wenn wir nur Experten reden lassen, dann erreichen wir nur die Leute, die sich ohnehin mit dem Klimawandel auseinandersetzen", erklärt der 27-Jährige. "Aber wir wollen auch diejenigen ansprechen, die sich sonst eher für andere Themen interessieren. Deshalb gibt’s bei unseren Aktionen zwar einen Bezug zur Umwelt, aber immer so entertainig, dass niemand Angst haben muss einzuschlafen."

© i&u TV Jacob Beautemps an dem Ort, an dem der 99-stündige Livestream entsteht.

Wie das geht, weiß Jacob Beautemps nur allzu gut. Als studentische Aushilfe fing er vor einigen Jahren bei i&u TV an und betreute unter anderem den YouTube-Kanal "Phil's Physics", der inzwischen in "Breaking Lab" umbenannt wurde – und ganz auf den jungen Mann im gelben Hoodie gemünzt wurde. Mit seinen Videos über Kernfusionsreaktoren und Festkörperbatterien erreicht Beautemps hunderttausende Aufrufe. "Es hat sich schnell herausgestellt, dass Jacob ein sehr gutes Gesicht vor der Kamera ist", lobt Digital-Chef Henrik Wittmann, der sich schnell mitreißen ließ von Beautemps Idee zu "YouTopia".

"Das Thema Umwelt betrifft alle Bereiche des Lebens und es gibt kaum ein Unternehmen, das nicht verstanden hat, dass Nachhaltigkeit ein stark wachsender Bereich ist", so Wittmann. Wohl auch deshalb gelang es den Machern von "YouTopia", eine Vielzahl an Sponsoren zu gewinnen. "Es wäre natürlich toll, wenn wir ein Projekt mit YouTopia einfach so aus der Tasche finanzieren können", sagt Jacob Beautemps. "Aber alleine lässt sich so etwas nicht stemmen." Um dem Vorwurf des sogenannten "Greenwashings" entgegenzutreten, sei man jedoch sensibel bei der Wahl der Partner vorgegangen, versichert der YouTuber.

i&u TV will nicht nur "kleine Youtube-Events"

Für i&u TV ist "YouTopia" indes eine gute Gelegenheit, die eigene Weiterentwicklung zur Schau zu stellen. "'YouTopia' passt perfekt zu unserer Strategie, im Digitalen zu wachsen", sagt Christian Meinberger, der bei Leonine den Digitalbereich verantwortet, beim Setbesuch in Köln. "Wir stecken große Energie und Leidenschaft in diesen Bereich, nicht nur in kleine YouTube-Events. Perspektivisch werden wir serielle Formaten produzieren, um das digitale Standbein zu vergrößern." Die Aufmerksamkeit ist jedenfalls schon da: Bereits im Vorfeld von "YouTopia" soll es Anfragen aus dem Ausland gegeben haben.

Nun muss sich nur noch zeigen, ob sich auch das Publikum für das Großprojekt begeistern kann. Damit nichts schiefgeht, wird "YouTopia" am Samstag einen Tag lang auf der YouTube-Startseite beworben, zuvor berichtet auch RTL an mehreren Stellen im Programm über das Vorhaben. "Die größte Herausforderung wird es sein, die Zuschauerinnen und Zuschauer am Ball zu halten", sagt Meinberger. "Wir müssen Längen möglichst vermeiden." Mit dem vollen Programmplan, der kaum Zeit zum Schlafen vorsieht, könnte das gelingen. Und mit Jacob Beautemps, dessen Doktorarbeit davon handeln wird, wie es gelingen kann, möglichst viele YouTube-Nutzerinnen und -Nutzer bei der Stange zu halten. Derartiges Knowhow kann gewiss nicht schaden.