Vorhersehbar war im Jahr 2020 für die in Holzkirchen bei München ansässige Produktionsfirma thinxpool nur sehr wenig. Daran hat sich Alexander Dechant, Leiter Content der Firma, die für Magenta Sport unter anderem Fußball, Basketball und Eishockey produziert, schon gewöhnt. "Corona hat natürlich die Planbarkeit von Projekten geändert, erfordert dauernd Innovation", sagt Dechant über den Redaktionsalltag. Im Februar 2020 waren etwa die Vorbereitungen für ein neues Doku-Projekt für MagentaSport so gut wie abgeschlossen. Dechant ging 16 Tage lang ganz eng auf Tuchfühlung mit den Profi-Sportlern und Verantwortlichen des Traditionseishockey-Clubs Eisbären Berlin, dem siebenmaligen deutschen Meister, der wie kaum ein anderer Verein in Deutschland Tradition und Moderne verbindet.

Ganz eng heißt: Kameras sind in diesen bei den wichtigen Spielen am Ende der Hauptrunde 19/20 dabei – auch dort, wo TV-Teams normal nicht hinkommen.

In Produktion war ein Film, der im Frühjahr erscheinen sollte – passend zu den DEL-Playoffs, der spannendsten Zeit einer Saison. "Wir wurden super aufgenommen von Berlin, waren gut zwei Wochen lang wirklich Teil des Teams", erinnert sich Dechant, der Realisator und Regisseur von "DNA Eisbären Berlin". Keine normale Sportler-Doku solle es werden, das war sein Ziel.

Viele US-Spieler haben überhaupt kein Problem, wenn Kameras um sie herum sind. Davon profitieren wir natürlich.

Alexander Dechant, Head of Content von thinXpool

US-Formate wie "Hard Knocks", jene Langzeit-Doku des amerikanischen Premium-Bezahlsenders HBO über Football-Mannschaften, seien in diesem Bereich freilich die Benchmark. "24/7 road to NHL Winter Classic" über die legendären Freiluftspiele im Eishockey hätten ebenfalls echte Duftmarken gesetzt. Und sie haben Dechant auch in Deutschland das Arbeiten erleichtert. "Viele US-Spieler haben überhaupt kein Problem, wenn Kameras um sie herum sind. Davon profitieren wir natürlich", erklärt der Fernsehmacher. Längst reiche es nicht mehr, nur einfach in der Kabine drauf zu halten. Dafür gibt es mittlerweile zu viele Sportdokus, die hinter die Kulissen blicken. Was in Deutschland vor eineinhalb Jahrzehnten mit Sönke Wortmanns "Deutschland. Ein Sommermärchen" begann, hat sich inzwischen zu einem boomenden Genre entwickelt. Fernsehsender oder PR-Abteilungen geben fast im Wochentakt neue und intime Einblicke in das Leben eines Sportteams – egal ob im Handball, Fußball oder eben Eishockey.

© MagentaSport Kameramann Falk Siegel (links) begleitete den Berliner Eishockeyclub hautnah

Nur wer wirklich heraussticht, fällt also auf. "In dieser Doku dokumentieren wir Zeitgeschichtliches und Aktuelles mit wenigstens drei Handlungssträngen: Die besondere ostdeutschen Wurzeln, die Übernahme eines US-Investors als totalen Gegensatz mit der Kommerzialisierung, der erste Titel, Fankultur, Teamchemie, und eben das aktuelle Team in einer Momentaufnahme aus dem Februar 2020", erklärt Dechant.

© imago images / Sven Simon Albrecht Schmitt-Fleckenstein

Die Premiere erlebte Schmitt-Fleckenstein nicht mehr; anders als ursprünglich vorgesehen debütierte die Doku nicht im Frühjahr 2020 – damals sorgte die Pandemie für einen abrupten Abbruch der Saison. MagentaSport zeigte die Bilder nun erstmals zum Start der neuen Eishockey-Spielzeit Mitte Dezember, seit Weihnachten ist "DNA Eisbären Berlin" auch für Nicht-Abonnenten freigeschaltet. Die Szenen mögen nun weniger aktuell, aber keineswegs weniger emotional sein. Sie zeigen noch eine andere Sportwelt, die vor den AHA-Regeln. Sie zeigt große Leidenschaft, große Fanliebe, echte Urgesteine und natürlich große Emotionen.

Innovation Basketball-Konferenz

Klar ist: Innovationen sind in einer Zeit wie dieser mach-, jedoch nur schwer planbar. Eine dieser weiteren Innovationen ist die Deutschland-Premiere einer Basketball-Konferenzschaltung, die am Abend des 29. Dezember bei MagentaSport Premiere feiern wird. "Telekom Basketball war der Anfang unseres Projekts", erinnert sich Dechant. In der Tat war die oberste Liga rund um den Korbsport die erste, die die Telekom umfassend und vollständig live abbildete. "Nachdem wir vor einem Jahr schon mit der ersten deutschen Eishockey-Konferenz innovativ unterwegs waren, suchen wir nun eine neue Herausforderung mit der ersten Basketball-Konferenz", berichtet Dechant.

Gezeigt wird ein Mix aus Spielen der nationalen BBL und internationalen Partien aus der parallel stattfindenden Euro League, am Besten immer mit Bildern der jeweiligen Crunch-Times oder von dort, "wo gerade Spektakel ist." Für die Umsetzung wird – wie schon im Fußball und Eishockey – mit Studiodienstleister Plazamedia zusammengearbeitet. "Michael Körner und Alex Vogel werden die Zuschauer als starkes Duo durch eine Konferenz führen", glaubt Dechant. Doch Innovationen wie diese – sie sind in Zeiten von Corona und damit verbundenen Einschränkungen im Sport nur schwer planbar. "Die Umstände der Protagonisten, der Klubs, der Verbände inhaltlich sauber abzubilden - das ist die Herausforderung", sagt der Head of Content von thinXpool auch mit Blick auf das anstehende Jahr 2021: "Bis vielleicht wieder Zuschauer in die Hallen und Stadien kommen dürfen, arbeiten wir an den Innovationen, den Live-Sport bei MagentaSport attraktiv zu gestalten."