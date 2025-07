Trauer um Anita Kupsch: Die Schauspieler ist am Donnerstag im Alter von 85 Jahren gestorben, wie "Bild" meldete. Dem Bericht zufolge war Kupsch schwer an Demenz erkrankt und konnte sich zuletzt nur noch schemenhaft an ihre früheren Rollen und Kollegen erinnern.

Über Jahrzehnte hinweg prägte Anita Kupsch das deutsche Fernsehen in verschiedenen Rollen - allen voran als Arzthelferin Gabi Köhler an der Seite von Günter Pfitzmann in der ARD-Vorabendserie "Praxis Bülowboxen". Zwischen 1987 und 1996 stand sie für den Dauerbrenner vor der Kamera. Große Bekanntheit erlangte Kupsch aber schon ab 1973 durch die Serie "Okay S.I.R.", die in verschiedenen Regionalprogrammen der ARD ausgestrahlt wurde. Auch in der Synchronisation machte sie sich einen Namen - und lieh etwa Goldie Hawn, Liza Minnelli oder Kim Cattrall ihre Stimme.

Ihre Schauspielausbildung absolvierte Anita Kupsch übrigens erst nach dem sie eine Ausbildung zur Kosmetikerin gemacht hatte. Ihr Bühnendebüt gab sie an der Kleinen Scala in Berlin, später folgten Engagements unter anderem an der Berliner Komödie und der Kleinen Komödie Hamburg.