Es ist die Show mit der schönsten Musiker-Lagerfeuerromantik im deutschen Fernsehen: "Sing meinen Song" von Vox, das 2021 in die nun mehr achte Staffel gehen wird. Mark Forster, Rea Garvey, Annett Louisan, Nena, Die Prinzen – die Liste derer, die in den zurückliegenden Jahren teilgenommen haben, ist lang. Der ausstrahlende Sender Vox hat dabei mit seinen Musikstars vielleicht mehr gemein, als auf den ersten Blick offensichtlich. Ihm erging es in den zurückliegenden Jahren so wie den ganz Großen des Musik-Biz. Mark Knopfler von den Dire Straits, Angus Young von AC/DC oder Jon Bon Jovi, sie alle kennen es: Es sind die immergleichen Hits, die Tag für Tag, Abend für Abend, vom Publikum gefordert werden.

© TVNow/Boris Breuer Seit Jahren ein fester Bestandteil einer Vox-Season: Das Tauschkonzert "Sing meinen Song"

© MG RTL D / Boris Breuer VOX-Geschäftsführer Sascha Schwingel

Greatest Hits von Vox

Abnutzungserscheinungen bei Vox-Langläufern sind auch an anderer Stelle zu beobachten. Die nunmehr schon 16. Staffel der Sonntags-Primetime-Show "Grill den Henssler" holte im Herbst 2020 im Schnitt nur noch 6,5 Prozent Marktanteil – und somit den niedrigsten Staffelschnitt bisher. "Shopping Queen" auf dem 15-Uhr-Slot hat zuletzt kontinuierlich Marktanteile verloren. Das Format landet 2020 bei den Umworbenen bei acht Prozent, vier Jahre zuvor waren es noch zehn. "Zwischen Tüll und Tränen" hat in diesem Zeitraum von 9,4 auf 7,6 Prozent nachgelassen. "Das perfekte Dinner" am Vorabend sicherte sich 2020 6,1 Prozent im Schnitt, sieben Zehntel weniger als im Jahr zuvor.



Deutlicher in Erinnerung blieben 2020 die gescheiterten Vox-Versuche, dazu gehörte etwa auch ein ungewöhnliches Generationenprojekt namens "Altes Haus sucht Mitbewohner", in dem die oftmals Wohnraum suchende junge Generation mit der in diesem Bereich oft gut ausgestatteten Vertretern der älteren Generation zusammengebracht werden sollte. Nach zwei Folgen und letztlich nur vier Prozent in der Dienstags-Primetime war das Abenteuer schnell beendet. "Live aus der Forster Straße" setzte sich ebenso wenig durch wie der nächste Vox-Serienanlauf namens "Lucie. Läuft doch!" – jene Serie ging Ende 2020 dann gut versteckt beim kleinen Bruder Vox Up zu Ende.



Vox musste 2020 das lernen, von dem zahlreiche andere Sender längst ein Lied singen können. Die Etablierung neuer Hits im linearen Programm gleicht inzwischen einem Lottogewinn. Wer all diese Umstände betrachtet, der kann nicht überrascht sein, dass Vox etwa im November 2020 mit nur noch 5,9 Prozent Marktanteil den schwächsten Monatswert seit Sommer 2016 und 2014 (damals gegen Fußball WM/EM) schlucken musste. Das Jahr 2020 beendete Vox mit 6,7 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen und somit mit dem niedrigsten Ergebnis seit 2015.