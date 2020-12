Das Jahr ist fast vorbei - höchste Zeit also, sich noch einmal an all jene zu denken, die uns in den zurückliegenden Monaten für immer verlassen haben. In unserem Rückblick erinnern wir uns noch einmal an zahlreiche große Persönlichkeiten, deren Tod oft längst nicht nur die Medienbranche erschüttert hat, sondern auch Millionen von Fernsehzuschauern, die ihre Filme, Reportagen und Shows liebten.

Unser Blick zurück soll daher auch daran erinnern, welch schöne Momente uns diejenigen bescherten, um die wir in den zurückliegenden zwölf Monaten zu trauern hatten. Um den Schauspieler Jan Fedder etwa, der über Jahrzehnte hinweg in der Paraderolle des Dirk Matthies im "Großstadtrevier" zu sehen war, oder um den langjährigen "Rosenheim-Cop" Joseph Hannesschläger.

Erst vor wenigen Wochen starb auch Karl Dall, der mit seinen Shows und Auftritten das deutsche Fernsehen prägte und bis zuletzt vor der Kamera stand. Auch vom Journalisten Ulrich Kienzle, der früheren "XY"-Moderatorin Sabine Zimmermann und dem legendären "Wie bitte?!"-Moderator Geert Müller-Gerbes mussten wir ebenso Abschied nehmen wie von Herbert Feuerstein, der sich längst nicht nur an der Seite von Harald Schmidt einen Namen machte.

Bilder: Gestorben im Jahr 2020

Trauer auch um den langjährigen ProSiebenSat.1-Mann Jürgen Hörner und den früheren ARD-Programmdirektor Dietrich Schwarzkopf, der das Amt in einer Zeit ausübte, in der das öffentlich-rechtliche Fernsehen lernen musste, mit den aufkommenden Privatsendern zurechtzukommen. Mit unserer Liste der Abschiede wollen wir uns verbeugen und bei Tilo Prückner, Regis Philbin und all den anderen Verstorbenen noch einmal Danke sagen: Danke für so viele wunderbare TV-Momente!