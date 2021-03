am 04.03.2021 - 11:00 Uhr

Zusammen mehr erreichen: Mit imsüden.de hat die rt1.media group, ein Tochterunternehmen der Mediengruppe Pressedruck (Augsburger Allgemeine, Main-Post, Südkurier, Allgäuer Zeitung, Nordkurier) ein Online-Portal gestartet, das Inhalte von lokalen wie auch regionalen Radio- und Fernsehsendern besser auffindbar machen soll. Geschäftsführerin Alexandra Holland sagt: "Es ist erklärtes Ziel der rt1.media group, Wachstumspotenziale zu nutzen und die digitale Transformation voranzutreiben – das gilt auch in Zeiten der Corona-Pandemie. Wir sind daher stolz darauf, als eines der ersten Medienhäuser in Deutschland ein zentrales Content-Portal für lokale Radio- und TV-Sender einführen zu können."

© Daniela Kreisl Dr. Bernhard Hock

"Aktuell sehen wir deutlich, dass ansprechender, verständlicher und gut auffindbarer lokaler Content bei den Usern gefragt ist." Dr. Bernhard Hock, Geschäftsführer der rt1.media group

Gegenüber DWDL.de zeigte sich Hock zudem überzeugt: "Aktuell sehen wir deutlich, dass ansprechender, verständlicher und gut auffindbarer lokaler Content bei den Usern gefragt ist." Gut auffindbar sollen die Inhalte des neuen Portals natürlich auch in Suchmaschinen sein. Projektleiter Daniel Geiger kündigt an: "Über Text und die AMP-optimierte Artikelform stellen wir unter anderem sicher, dass unsere Inhalte sichtbar für Google und Co. werden und im Mobile-First-Index der Suchmaschine landen."

Die in dieser Woche veröffentlichte ma 2021 IP Audio I, die die Online-Audionutzung von Oktober bis Dezember 2020 abbildete, wies über alle Angebote hinweg eine deutliche Steigerung der Nutzung aus. Gegenüber dem dritten Quartal 2020 seien die Abrufe um 26 Prozent gestiegen, wobei eine Session durchschnittlich etwas mehr als 56 Minuten dauerte. rt1 lag im Schlussquartal 2020 bei rund einer Million Sessions.