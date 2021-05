Das erste TV-Triell haben Armin Laschet (Union), Olaf Scholz (SPD) und Annalena Baerbock (Die Grünen) schon hinter sich. Nicht vor einem Millionenpublikum, sondern in einem eher überschaubaren Rahmen. Das Triell fand kürzlich anlässlich des WDR-Europaforums statt und wurde etwa beim Minisender Tagesschau24 gezeigt. Doch größere Trielle werden folgen: Nachdem RTL schon früh mitteilte, in diesem Sommer auf eine solche Diskussion im Rennen ums Kanzleramt zu setzen, zogen auch ARD und ZDF nach. Es sei ein passendes Formats angesichts von drei Bewerbern, bestätigte das ZDF nochmals gegenüber DWDL.de. Auch RTL hatte - schon vor Monaten - verlauten lassen, mit einem solchen Triell im Vorfeld der auf den 26. September terminierten Bundestagswahl zu planen.

© ARD-Hauptstadtstudio/Jens Müller Oliver Kohr

© ZDF/Jule Roehr Maybrit Illner

Parallel dazu sind dann auch neue Folgen des "ZDF Magazin Royale" geplant, die Satire-Sendung mit Jan Böhmermann ist jetzt schon in der Pause. Wahlkampf-Sondersendungen werden in Mainz derzeit in unterschiedlichen Formen geplant, heißt es. Da man nicht wisse, wie weit die Corona-Impfungen bis September wirklich fortgeschritten seien, ob dann also Sendungen mit Publikum wieder umsetzbar sind, plane man mit Gesprächssendungen, in denen Bürgerinnen und Bürger mit den Kandidatinnen und Kandidaten in die Debatte einsteigen, aber eben auch mit Talk-Varianten ohne Publikum. Am Ende solle "ein umfassendes Berichterstattungsangebot für alle Gruppen der Bevölkerung und für alle Ausspielwege" stehen.

Speed-Dating und eine Wahlstraße

© Phoenix

Eigener Funk-Schwerpunkt

© funk

Die Verantwortlichen von Funk erwarten sich unterdessen, dass sich der Wahlkampf vermehrt ins Netz verlagern wird - eben weil es der Pandemie wegen weniger klassische Veranstaltungen geben könne. Dies sei insbesondere für die Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen spannend. Gleichzeitig, so heißt es von Funk auf DWDL.de-Anfrage, werde beobachtet, dass Desinformation im Netz immer mehr zum Problem werde. Entsprechend sei es eine Herausforderung dieses Wahljahres, dieser Entwicklung mit journalistischen, gut recherchierten und informierenden Inhalten entgegenzuwirken und die Zielgruppe zur Meinungsbildung anzuregen.