Digital statt vor Ort in Köln, über vier Tage verteilt statt in zwei Tage gepresst: Die Screenforce Days 2021 werden anders sein als sie die Branche noch in Erinnerung haben. Doch nach der Corona-bedingten Pause im Vorjahr wird der digitale Event in diesem Jahr mit großer Spannung erwartet, weil mehr als nur ein Medienhaus sich neu präsentieren wird. Selten versprach die Leistungsschau der Bewegtbildbranche so viele Neuigkeiten wie in diesem Jahr, die über die naheliegende Frage nach einzelnen Programmhighlights der kommenden TV-Saison, sofern es die noch gibt, hinaus geht.

© ProSiebenSat.1

Neue Angebote und Markenauftritte erwartet

© Amazon/Christoph Michaelis

Bei ARD Werbung Sales & Services, El Cartel Media und Disney Media Sales & Partnerships dürfte die Bedeutung der Marken für ihre jeweiligen Zielgruppen bzw. der Wert bekannter Werbeumfelder im Mittelpunkt stehen. Bei Servus TV dürfte nach dem Erwerb diverser Übertrgaungsrechte mehr Sport als in den Vorjahren im Fokus stehen und bei Discovery wiederum ist nach dem Erwerb im vergangenen Sommer erstmals Tele 5 mit an Bord. Die Fusion von WarnerMedia und Discovery zu Warner Bros. Discovery dürfte noch keine Rolle spielen. Noch zu weit weg ist die in den USA beschlossene Fusion.

© MG RTL

Das Medienmagazin DWDL.de wird auch in diesem Jahr wieder ausführlich über die Screenforce Days, die vom 14. bis 17. Juni stattfinden, berichten. Im Fokus stehen dabei die Präsentationen der Medienhäuser.