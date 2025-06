Unter dem Arbeitstitel "Superior" arbeitet Amazon an der nächsten lokalen Serien-Eigenproduktion, hinter der Adrian Spring als Headautor und Creator steht. Die Serie nimmt ihr Publikum mit an eine der exklusivsten Hotelfachschulen der Welt und soll an die großen Erfolge anknüpfen, die Prime Video im Young Adults-Bereich zuletzt mit "Maxton Hall" feiern konnte.

"Champagner und weißer Trüffel. Elitäre Regeln. Und die Hochs und Tiefs der großen Liebe", beschreibt Amazon das Setting. "Hier liegen Träume zum Greifen nah. Doch alle hüten hinter ihren perfekten Fassaden ein dunkles Geheimnis. Wer wird bis zum Äußersten gehen, um sich zu schützen – und dafür die Direktorin ermorden?" Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Prime Video, sagt: "Die Serie entführt uns in die wunderbare Kulisse der Schweizer Berge, Seen, Luxushotels und Fine Dining – und ist eine brilliante Ergänzung unseres YA Romance Angebots."

Noch befindet man sich in einem recht frühen Stadium, die Dreharbeiten sind erst für Frühjahr kommenden Jahres in Bayern und der Schweiz geplant, die Veröffentlichung dann im Jahr 2027 bei Prime Video. Es ist die erste Zusammenarbeit zwischen Prime Video und der Schweizer Produktionsfirma Zodiac Pictures. Jessica Hefti und Lukas Hobi fungieren als Executive Producer, Producer ist Lennart Lenzing. Ruth Rehmet und John-Hendrik Karsten arbeiten gemeinsam mit Adrian Spring an den Büchern.

"Die Schweiz ist Heimat einiger der global renommiertesten Hotelfachschulen. Unsere Recherchen haben uns in eine faszinierende Welt geführt, die wir kaum erwarten können, einem großen Publikum zu zeigen. Die Zusammenarbeit mit Petra Hengge [Head of Scripted TV, Amazon MGM Studios] in der Entwicklung der Serie ist sehr bereichernd und es ist uns eine große Freude unsere erste gemeinsame Serie mit Amazon MGM Studios und Prime Video umzusetzen", so Produzentin Jessica Hefti.