Serienentwicklung auf eigene Kosten

Als Hobbyprojekt will sie "World Order" nicht verstanden wissen. Nein, ein Spaßding sei das alles nicht, sagt sie energisch. "Einige der Beteiligten bringen den nötigen Background mit, geholfen haben etwa Absolventen von Filmhochschulen." Und der nächste Schritt soll folgen. Mit ihrer Firma Lucky Eagle Production soll aus dem Kinofilm nun eine Serie werden. Das Ziel: Jene Serie bei einem großen Anbieter unterzubringen. "Aber schnelle Abschlüsse sind heute nicht einfach zu erzielen", berichtet Rosanna Puzzo. Der Fahrplan für die "World Order"-Serie aber steht schon einmal. Entwickelt wurde er – und somit auch die Serie – auch diesmal wieder komplett auf eigene Kosten.



Die Serie soll drei Staffeln mit je zehn Episoden haben, insgesamt also auf eine Länge von 30 Folgen kommen. "Die ersten Drehbücher sind bereits fast fertig", sagt Rosanna Puzzo. "Die erste Resonanz von Streamingdiensten war wirklich sehr vielversprechend. Ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass sie von den Pitches begeistert waren," erklärt Puzzo. Entsprechend macht sich Hoffnung breit bei den Lucky Eaglers, dass das Greenlight bis Mitte kommenden Jahres vorliegen könnte.



Die Geschichte von "World Order" dreht sich um den Einzelgänger Vito, der in einen Verschwörungsstrudel gerät, der Jahrhunderte zurückreicht. Bald weiß er nicht mehr, wem er überhaupt noch vertrauen kann und soll. Für ihn ist klar: Vito braucht bald dringend Gleichgesinnte, wenn er angesichts der sich immer höher auftürmenden Bedrohung überleben will. Größer gedacht als gemacht sei der Film, heißt es etwa im Münchner "Abendzeitung". Auch Vergleiche mit Schultheateraufführungen kränken die Macherin nicht. "Dass Rezensionen des Films auch kritische Töne enthalten, ist für uns absolut in Ordnung. Wir kennen die Schwächen. Zunächst einmal ist es für uns eine Ehre, dass überhaupt keine Kritik erscheint. Und dann stellt sich doch immer die Frage: Wenn wir einen solchen Film nahezu ohne Budget zaubern, was wäre dann möglich, wenn uns jemand einen Batzen Geld gibt?"



Mit Stolz verweisen sie auf eine lange Liste an Filmpreisen, die der "World Order"-Film gewonnen hat. Darunter sind Auszeichnungen des London international Filmfestival oder des Prague International Monthly Film Festival.