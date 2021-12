Die Beurteilung von Erfolg oder Misserfolg ist inzwischen deutlich schwerer geworden, schließlich ist die TV-Quote längst nicht mehr der einzige ausschlaggebende Faktor, viele Produktionen werden längst zuvorderst mit Blick auf die Streaming-Angebote produziert. Die öffentlich-rechtlichen erhoffen sich so, überhaupt wieder mehr jüngeres Publikum zu erreichen, die Privaten, zahlende Kundschaft zu gewinnen und so zusätzliche Einnahmen neben der TV-Werbung zu generieren. Das Problem: Für diese Angebote stehen keine vergleicharen Zahlen öffentlich zur Verfügung, vieles bleibt in diesem Bereich also Mutmaßung.

Wir haben unsere traditionelle Flop-Liste daher auch ein Stück eingedampft - doch viele Misserfolge sind dennoch augenfällig und lassen sich auch nicht mit Verweis auf irgendwelche Streaming-Reichweite schönreden. Da wäre zum Beispiel der Komplett-Absturz des "Supertalents" im Jahr 1 nach Dieter Bohlen zu nennen. Dass ausgerechnet das Format, das einst den "Nichtangriffspakt" mit "Wetten, dass..?" aufkündigte gegen die Neuauflage auf weniger als 3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen abstürzte, dürfte für manch einen beim ZDF späte Genugtuung gewesen sein.

Und es war nicht der einzige langjährige Quotenerfolg von RTL, der in diesem Jahr über Gebühr Probleme machte - verbunden mit dem noch immer ungelösten Quotenproblem am Nachmittag erschwerte das die Lage für den im Image-Umbau befindlichen Sender. Ein ähnlich hartnäckiges Quotenproblem hat beispielsweise Sat.1 am Vorabend, auch dort gab's wieder diverse Fehlschläge, ohne dass bislang Licht am Ende des Tunnels zu sehen wäre. Auch bei RTLzwei gab's im Nachmittagsprogramm eine Enttäuschung nach der anderen.

Zu den großen Flops des Jahres gehörten freilich auch das ProSieben-Comeback von Bruce Darnell, der Gameshow-Ausflug von Vox oder auch der "Biggest Loser"-Ableger mit dem Gaga-Titel "Family Power Couples" in Sat.1, die Neuauflage der "Alm" oder die Neuinterpretation der "Traumhochzeit". Die 40 größten Quoten-Flops haben wir im Folgenden zusammengestellt: