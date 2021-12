Eigentlich wäre das Jahr 2021 ein Jahr ohne Sport-Großereignisse gewesen - doch durch Corona kam bekanntlich alles ganz anders, sodass nun also im letzten Jahr die Hitliste der meistgesehenen TV-Sendungen ganz klar von der Fußball-Europameisterschaft dominiert wird. Mit 27,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern war die ARD-Übertragung des Achtelfinal-Aus des deutschen Teams gegen England im Ersten die meistgesehene Sendung des Jahres, gefolgt von der Partie gegen Ungarn, die im ZDF 25,7 Millionen Menschen verfolgt hatten.

Lässt man den Sport und die Nachrichtensendungen in dessen Umfeld mal außen vor, dann ging der Quoten-Thron in diesem Jahr an Thomas Gottschalk: "Wetten, dass..?" zählte nach endgültig gewichteten Zahlen insgesamt 14,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - alles andere als eine sporadische Fortsetzung käme da schon überraschend. "Wetten, dass..?" platzierte sich damit noch knapp vor dem stärksten "Tatort", der natürlich wieder aus Münster kam. "Rhythm and Love" lockte Anfang Mai 14,37 Millionen Leute zum Ersten.

Betrachtet man die 14- bis 49-Jährigen, sieht es an der Spitze nicht wesentlich anders aus, auch hier dominierte natürlich die Fußball-EM im Sommer das Geschehen mit dem England-Spiel als Spitzenreiter - und auch hier war "Wetten, dass..?" das stärkste Nicht-Sport-Programm. In der jüngeren Altersgruppe war der Erfolg der Wettshow ja sogar noch überragender, hier lag der Marktanteil sogar jenseits der 50-Prozent-Marke, über vier Prozentpunkte höher als beim Gesamtpublikum - obwohl immerhin "The Masked Singer" in Konkurrenz dazu lief.

Im Folgenden werfen wir nun wie immer noch einen Blick auf die Spitzenreiter in einzelnen Genres.



Die meistgesehenen Show-Reihen 2021 bei den 14- bis 49-Jährigen

Wie eben schon erwähnt war in Sachen Show in diesem Jahr natürlich die Neuauflage des Klassikers "Wetten, dass..?" das Maß der Dinge, mit dem keine der regulär laufenden Show-Reihen auch nur ansatzweise mithalten konnte. 4,64 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen hier zu. Zum Vergleich: Der "Eurovision Song Contest", der sonst in der Regel das meistgesehene Show-Event des Jahres ist, erreichte im Ersten 2,92 Millionen 14- bis 49-Jährige.

Den Spitzenplatz in unserer Rangliste der beim jungen Publikum erfolgreichsten Show-Reihen verteidigte aber ein weiteres Mal "The Masked Singer" - trotz im Vergleich zum Vorjahr rückläufiger Reichweite. Ob das auch ein wenig mit der Verlegung vom Dienstag auf den Samstag zu tun hat, kann man nur spekulieren - in jedem Fall trug ProSieben damit aber seinen Teil dazu bei, dass das "Supertalent" mit der ersten Staffel nach Bohlen völligen Schiffbruch erlitt und Woche für Woche deklassiert wurde. "DSDS" hielt sich Anfang des Jahres - hier die meiste Zeit noch mit Bohlen, ehe der sich nach Bekanntwerden der Trennung offiziell gesundheitlich bedingt nicht mehr in der Show zeigte - noch etwas besser, die bei Jung und Alt erfolgreichste RTL-Show war aber erneut "Let's Dance". "Ninja Warrior Germany", das im letzten Jahr noch Platz 3 belegt hatte, fiel hingegen komplett aus der Top 10 hinaus.

Das lag auch daran, dass ProSieben im Show-Bereich weitere große Erfolge feierte: Das Comeback von "TV Total" etwa erwies sich mit Sebastian Pufpaff als Raab-Nachfolger als großer Erfolg, weil nicht nur die erste Folge Neugier-bedingt durch die Decke schoss, sondern auch in den Wochen danach die Quoten auf sehr gutem Niveau blieben. Mit "Wer stiehlt mir die Show?" gelang ProSieben zudem noch ein weiterer sehr erfolgreicher Show-Neustart, zudem hielt sich "Joko & Klaas gegen ProSieben" hervorragend.

Mehr junge Zuschauerinnen und Zuschauer als fast alle Primetime-Shows mit Ausnahme von "The Masked Singer" erreichte 2021 aber die "heute-show", die während der Pandemie zu neuen Höchstwerten auflief. Und auch Böhmermanns "ZDF Magazin Royale" lag in Sachen Reichweite auf dem gleichen Niveau wie etwa die Joko&Klaas-Shows oder auch die ARD-Shows "Klein gegen Groß" und "Wer weiß denn sowas XXL".

Sender Reichweite

(14-49 in Mio.) Vergleich

zum Vorjahr The Masked Singer ProSieben 1,88 -20% heute-show ZDF 1,55 unv. Let's Dance RTL 1,52 -16% TV Total ProSieben 1,46 neu Deutschland sucht den Superstar RTL 1,35 -12% Wer stiehlt mir die Show? ProSieben 1,22 neu Klein gegen Groß Das Erste 1,21 +3% Wer weiß denn sowas XXL? Das Erste 1,20 +23% ZDF Magazin Royale ZDF 1,20 -11% Joko & Klaas gegen ProSieben ProSieben 1,19 -1%

Die meistgesehenen Show-Reihen 2021 beim Gesamtpublikum

Beim Gesamtpublikum verteidigte die ARD ihre Spitzenstellung im Show-Bereich, meistgesehen Show-Reihe war "Klein gegen Groß" mit über sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, der Primetime-Ableger des Vorabend-Quiz "Wer weiß denn sowas" kam im Schnitt auf eine Durchschnitts-Reichweite von rund 5,8 Millionen. Erfolgreichste ZDF-Show war die "heute-show" mit im Schnitt fast 5,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern - wobei diese Sendung auch weit überdurchschnittlich stark von zeitversetzter Nutzung profitiert. Bei klassischen mehrstündigen Live-Shows ist das naturgemäß weniger der Fall.

Der ZDF-Neustart "Die Giovanni Zarrella Show" platziert sich mit einem insgesamt sehr gelungenen Einstand im Ranking nicht weit hinter den Silbereisen-Shows. Allerdings ist der Vergleich mit Vorsicht zu genießen, schließlich ging Zarrella erst im Herbst an den Start. Silbereisen hatte zwar auch zwei Shows im reichweiten-starken Oktober und November, aufgrund der Corona-Einschränkungen im ersten Halbjahr mussten aber gleich drei Sendungen zwischen Juni und Anfang September über die Bühne gebracht werden - und da sind Wetter- und Urlaubs-bedingt die Reichweiten naturgemäß geringer, was den Rückgang im Vergleich zum Vorjahr erklärt. In der Spitze erreichte Silbereisen aber trotzdem noch über sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Sender Reichweite

(ab 3 in Mio.) Vergleich

zum Vorjahr Klein gegen Groß Das Erste 6,16 +2% Wer weiß denn sowas XXL Das Erste 5,76 +23% heute-show ZDF 5,07 -1% Bares für Rares - Primetime ZDF 4,76 -8% Silbereisen-Shows Das Erste 4,72 -15% Die Giovanni Zarrella Show ZDF 4,43 neu Let's Dance RTL 4,42 -6%

