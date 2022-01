Im Jahr 2020 hatte ProSieben eine ziemlich große Überraschung parat: "The Big Bang Theory" verlor nach Jahren den Status als meistausgestrahlte Serie des Senders. Dass es keine neuen Folgen mehr zu zeigen gab, taugte da nur bedingt als Begründung - überholt wurden die Nerds nämlich von "Two and a half Men", das schon fünf Jahre zuvor zu Ende gegangen war. 2021 hat man diesen "Betriebsunfall" nun jedenfalls umgehend wieder korrigiert, wie unsere alljährliche Auswertung ergab. Demnach zeigte ProSieben wieder 80 Mal häufiger als im Jahr zuvor eine Episode von "The Big Bang Theory", insgesamt satte 1.931 Mal. Die Dosis von "Two and a half Men" wurde hingegen um 275 auf 1.807 Ausstrahlungen reduziert.

ProSieben räumte beiden Serien damit so viel Sendezeit ein, dass sämtliche Folgen, die je produziert wurden, 2021 fast sieben Mal gezeigt werden konnten. Während "The Big Bang Theory" im Free-TV exklusiv ProSieben vorbehalten blieb, lief "Two and a half Men" obendrein noch bei ProSieben Maxx, was die Zahl der Gesamt-Aussstrahlungen auf über 2.150 anschwellen ließ. Ein Neuzugang in der werktäglichen Sitcom-Schiene von ProSieben sorgte übrigens noch für einen Neuling im Tausender-Club: "Scrubs - Die Anfänger", das 2020 gar nicht bei den großen acht Sendern zu sehen war, lief 2021 gleich 1.018 Mal.

Angeführt wird die Liste der meistgezeitgten Formate auf den acht Vollprogrammen aber gar nicht von einer ProSieben-Sitcom, sondern von "Medical Detectives". Die True-Crime-Reihe füllt weiterhin das Nachtprogramm von Vox fast im Alleingang, wodurch es das Format auf 1.997 Ausstrahlungen bringt. Jede Folge ist dabei doppelt so lange wie eine kurze Sitcom-Episode - die Zeit, die Vox mit "Medical Detectives" füllt ist damit mehr als doppelt so groß wie ProSieben mit "The Big Bang Theory".

Für die auffälligsten Veränderungen im Heavy-Rotation-Ranking sorgt aber "CSI". In den USA gab es im letzten Jahr ein kurzes (und nur sehr mäßig erfolgreiches) Comeback der Serie mit neuen Folgen, hierzulande gab's ein Comeback der anderen Art: RTL und Vox fanden plötzlich gefallen daran, "CSI" sowie die beiden Ableger "CSI: Miami" und "CSI: NY" in riesigen Mengen ins Programm zu nehmen. Das gesamte "CSI"-Franchise brachte es in Summe damit auf 2.858 Ausstrahlungen binnen eines Jahres, allein bei RTL und Vox, über 1.200 mehr als noch im Jahr zuvor. Und zählt man auch noch Nitro und Super RTL dazu, dann steigt die Zahl der Ausstrahlungen des Franchises noch um fast 600 an.

Die wiederentdeckte Liebe zu "CSI" sorgte aber auch dafür, dass RTL seinen "Blaulicht-Report", der 2019 und 2020 ein überraschend massives Comeback in Randbereichen des Programms gefeiert hatte, wieder zurückstutzte und die Zahl der Ausstrahlungen auf rund 650 in etwa halbierte. Sat.1 blieb im Blaulicht-Fieber, schichtete allerdings etwas zwischen den Formaten um. 2021 brachte es "Auf Streife" nun wieder auf über 1.000 Ausstrahlungen, der Ableger "Die Spezialisten" dafür auf merklich weniger als im Jahr zuvor.

Ausstrahlungen auf den 8 großen Vollprogrammen* davon Primetime (20:15 bis 0 Uhr) Veränderung zum Vorjahr Medical Detectives 1.997 25 +46 The Big Bang Theory 1.931 176 +80 Two and a half Men 1.807 0 -257 Die Simpsons 1.113 51 +67 CSI: Miami 1.032 0 +779 Scrubs - Die Anfänger 1.018 0 +1.018 Auf Streife 1.009 0 +84 CSI: NY 950 0 +325 The Middle 885 0 -137 CSI 876 0 +112 Castle 806 0 +94 Shopping Queen 757 5 +3 Auf Streife - Die Spezialisten 728 0 -374 Blue Bloods 727 0 +146 Navy CIS 689 87 -276 Der Blaulicht-Report 652 0 -639 Galileo 622 0 +117 Navy CIS: L.A. 598 39 -42 Brisant 513 0 -27

Quelle: DWDL.de-Recherche, *gewertet wurden nur die Sender Das Erste, ZDF, RTL, Sat.1, ProSieben, Vox, RTLzwei und Kabel Eins

59 Tage "South Park" am Stück

Bezieht man auch die weiteren Free-TV-Sender mit ein, dann spült das wieder Comedy Central ganz nach oben. Die reine Ausrichtung auf Comedy verbunden mit der kurzen Dauer der Sitcoms treibt hier die Ausstrahlungs-Zahlen nochmal auf ein neues Niveau. "South Park" lief dort fast 4.000 Mal innerhalb eines Jahres. Zusammengenommen sind das mehr als 1.400 Stunden oder 59 Tage am Stück - Werbeunterbrechungen nicht mit eingerechnet. Auch "American Dad" bringt es auf über 3.000 Ausstrahlungen, "Bob's Burgers" und "Modern Family" auf mehr als 2.000.

Auch andere kleinere Sender aus anderen Genres setzen vielfach auf ein gleichförmiges Programm, um die Zuschauerinnen und Zuschauer dran zu halten. Ein True Crime-Format wie "Unentdeckt - Mörder unter uns" kommt so auch auf über 1.800 Ausstrahlungen binnen eines Jahres, "House Hunters" von HGTV auf über 2.200. Die zahlreichen Dritten Programme der ARD sorgen dann zudem auch wieder dafür, dass "Sturm der Liebe" mit 2.553 Ausstrahlungen innerhalb eines Jahres einen Platz weit oben in der Heavy-Rotation-Liste einnimmt (die im Übrigen keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt). Auch "Brisant", "Rote Rosen" oder "In aller Freundschaft" erreichen so eine enorm hohe Anzahl an Ausstrahlungen. Auch das ZDF schafft es ohne Dritte nur mit ZDFneo aber, "Bares für Rares" erstaunliche 1.383 Mal im Jahr zu zeigen - was trotzdem etwa 120 Mal seltener war als noch 2020.

Ausstrahlungen im Free-TV* South Park 3.960 American Dad 3.086 Sturm der Liebe 2.553 Bob's Burgers 2.344 Modern Family 2.265 Medical Detectives 2.245 House Hunters 2.243 Two and a half Men 2.155 The Big Bang Theory 1.931 Das Strafgericht 1.902 In aller Freundschaft 1.892 Das Familiengericht 1.862 Unentdeckt - Mörder unter uns 1.819 Brisant 1.690 Das Jugendgericht 1.607 K 11 - Kommissare im Einsatz 1.582 Bares für Rares 1.383 Rote Rosen 1.335 CSI: Miami 1.332 The First 48 1.317

Quelle: DWDL.de-Recherche, gewertet wurden nur Sender, die ihre Quoten ausweisen - kein Anspruch auf Vollständigkeit