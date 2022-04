am 04.04.2022 - 11:27 Uhr

Noch vor der Ausstrahlung hat die neue RTL+-Serie "Das Haus der Träume" eine erste Auszeichnung erhalten. Im Umfeld der Fernsehmesse MIPTV wurde die Produktion, deren Arbeitstitel zunächst "Torstraße 1" lautete, jetzt mit dem Buyers' Coup de Coeur ausgezeichnet.

Die Dreharbeiten für die aufwendige Historienserie hatten im vergangenen Herbst begonnen. Im Mittelpunkt der Handlung steht das berühmte Kaufhaus Jonass steht. Vor der Kamera stehen Nina Kunzendorf ("Der große Fake - Die Wirecard-Story", "In aller Stille"), Alexander Scheer ("Gundermann") und Samuel Finzi ("Schachnovelle", "Die Hochzeit") sowie Naemi Feitsch und Ludwig Simon. Produziert wird die Serie von der Firma X Filme Creative Pool, die auch hinter "Babylon Berlin" steht. Den Vertrieb verantwortet Beta Film.

Das Jonass wird, so beschreibt es RTL+, zum "Brennglas, unter dem sich die Figuren der Serie sowie die politischen Ereignisse jener Zeit auf dramatische Weise vereinen". Bestaunen lässt sich der Schauplatz übrigens noch heute: Es handelt sich um das in der Torstraße 1, wo die jüdische Familie Gollhuber Anfang der 1920er Jahre das erste Kreditkaufhaus Berlins gründete. Nach der Enteignung durch die Nazis diente das Gebäude der Hitlerjugend und zu DDR-Zeiten der SED als Zentrale. 1996 erhielten die Erben des ursprünglichen Besitzers die Immobilie zurück und verkauften sie an eine Investorengruppe, die einen Privatclub mit Hotelbetrieb eröffnete.

Die Ausstrahlung soll im zweiten Halbjahr bei RTL+ erfolgen, zu einem späteren Zeitpunkt soll die zwölfteilige Serie im Free-TV bei Vox gesendet werden. Exakte Termine stehen bislang noch nicht fest.