Gefragt wie eh und je – in manchen spitzeren Zielgruppen gar wie nie und umstritten wie von Beginn an. Das kann freilich nicht jede langlebige Fernsehshow von sich behaupten. Das inzwischen in der 17. Staffel laufende "Germany's Next Topmodel" stellt aber genau das dieser Tage unter Beweis. Vermutlich auch weil die Produktion von RedSeven Entertainment so erfolgreich ist, dürfte es kein Zufall sein, dass eine Kandidatin aus dem Jahr 2020 die Tage kurz vor dem Finale dieser Staffel nutzt, um sich via YouTube ins Gespräch zu bringen. Grob gesagt wirft Ex-Teilnehmerin Lijana der Produktion vor, Streit zu schüren, was teils von anderen Teilnehmerinnen in Teilen widerlegt wurde.

Auf den Vorwürfen aufbauende Aussagen von Nathalie Volk, deren Bekanntheit (zumindest bei Fans der Klatschpresse) einst ebenfalls in der Modelshow von Heidi Klum ihren Lauf nahm, beschäftigen nun sogar Anwälte. Längst ist all das weitergedreht worden zur Frage, wie real Reality ist – oder anders gesagt: Was darf, was muss eine Redaktion tun, um eine aus 17 Folgen bestehende Staffel einer Show, die schon 16 Staffeln auf dem Buckel hat, frisch und spannend zu halten?

Schönheitsideale, Rollenbilder und auch die Modeindustrie selbst haben sich gewandelt und werden inklusiver. Diese Veränderung bilden wir zeitgemäß und konsequent ab – auch durch die vielfältigen Charaktere in unserem Cast. Jobst Benthues, "GNTM"-Produzent und Geschäftsführer von RedSeven Entertainment





© Redseven Entertainment Jobst Benthues

Belohnter Mut

Deutlich mehr Raum nahmen also Fotoshootings, Walks und Aufträge ein. Zuschauerinnen und Zuschauer hätten gemerkt, glaubt Benthues, "mit wie viel Liebe zum Detail die Shootings, Walks und Jobs umgesetzt wurden – und das trotz der durch Corona schwierigen Produktionsbedingungen." Der Mut, neue Wege zu gehen, sei also belohnt worden, freut sich der Fernsehmacher.