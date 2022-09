Am Freitagabend wird ab 19:30 Uhr der Deutsche Schauspielpreis 2022 verliehen - im Vergleich zu den letzten Jahren mit einer deutlichen Überarbeitung der Kategorien, in denen jetzt unter anderem nicht mehr nach Geschlecht unterschieden wird. (Mehr zur Neuaufstellung finden Sie an dieser Stelle). Einige Preisträger stehen schon fest - wie etwa das Ensemble von "Die Discounter" inklusive der fürs Casting verantwortlichen Lisa Stutzky und Patrick Dreikauss, und der Therese-Giehse-Preis für Johanna Kappauf von den Münchner Kammerspielen. Ansonsten hoffen noch 35 Nominierte in acht Kategorien auf eine der Trophäen. Wie auch in den letzten Jahren überträgt DWDL.de die Verleihung an dieser Stelle live ab etwa 19:30 Uhr.

Die Nominierten im Überblick

Schauspieler*in in einer dramatischen Hauptrolle

Franz Rogowski – "Große Freiheit"

Hanno Koffler – "Die Saat"

Lavinia Wilson – "Legal Affairs"

Meltem Kaptan – "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush"

Haley Louise Jones – "Ivie wie Ivie"

Elsie de Brauw – "Zum Tod meiner Mutter"

Schauspieler*in in einer dramatischen Nebenrolle



Harald Windisch – "Im Netz der Camorra"

Sandra Borgmann – "Der König von Palma"

Georg Friedrich – "Große Freiheit"

Seyneb Saleh – "Toubab"



Schauspieler*in in einer komödiantischen Rolle



Florian Lukas – "Die Wespe"

Anja Kling – "Das Begräbnis"

Lisa Wagner – "Die Wespe"

Moritz Bleibtreu – "Faking Hitler"



Schauspieler*in in einer episodischen Rolle



Jule Böwe – "Tatort - Die Kalten und die Toten"

Vito Sack – "Tatort - Die Kalten und die Toten"

Ada Philine Stappenbeck – "Polizeiruf 110: Hildes Erbe"

Darja Mahotkin – "Jenseits der Spree"



Duo



Meret Becker & Mark Waschke – "Tatort - Die Kalten und die Toten"

Farba Dieng & Julius Nitschkoff – "Toubab"

Verena Altenberger & Camill Jammal – "Polizeiruf 110: Frau Schrödingers Katze"



Nachwuchs

Eren M. Güvercin – "Druck" (Staffel 7)

Dora Zygouri – "Die Saat"

Canan Kir – "Die Welt wird eine andere sein"

Marius Ahrendt – "The Billion Dollar Code"



Starker Auftritt

Sarah Viktoria Fricke – "Kaiserschmarrndrama"

Jule Gartzke – "Tatort - Masken"

Jasna Fritzi Bauer – "Ferdinand von Schirach - Glauben"

Steffen Münster – "Schneller als die Angst“



Snychronpreis "Die Stimme"



Dagmar Dempe – u.a. die Stimme von Meryl Streep

Rubina Nath – u.a. die Stimme von Dakota Johnson

Asad Schwarz – u.a. die Stimme von Eddie Griffin