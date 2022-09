Am Ende ging es schneller als gedacht: Noch vor zwei Tagen absolvierte die Queen mit dem Empfang der neuen britischen Prime Ministerin Liz Truss ihren letzten öffentlichen Termin vor Kameras, nun trauert die Welt. Und dennoch: Die Berichterstattung über ihr Leben und ihr Wirken lag in vielen Redaktionen schon länger fertig in der Schublade. Im Handumdrehen erscheinen diverse britische Tagszeitungen am Freitag schließlich mit bis zu 28 Sonderseiten.

In Deutschland ist es die "Bild"-Zeitung, die am Donnerstagabend noch ankündigte, am Freitag nur mit einer zwölfseitigen monothematischen Sonderausgabe zum Ableben der Königin in Großbritannien zu erscheinen. Doch nicht nur die Themen für all die Sonderseiten waren vorbereitet, auch die Entscheidung wie man wohl titeln würde im Falle eines Falles. Für was sich die britischen sowie deutschen Tageszeitungen entschieden haben, hat DWDL.de zusammengestellt und verglichen.

Bilder: Queen Elizabeth II. ist tot: Die Titelseiten der Tageszeitungen