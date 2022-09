Wie kalt der kommende Winter in Deutschland wird, ist wie immer im September noch vollkommen unklar. So sehr wie selten wird dieser Tage aber darauf gehofft, dass sich die knackig kalten Tage in Grenzen halten. Denn schon jetzt scheint sicher: Der kommende wird teuer und je nach Temperatur vielleicht sogar verdammt teuer. Die Energiekrise beschäftigt nicht nur Millionen von Privathaushalten, die in diesen Wochen von ihren Versorgen angeschrieben und mit einer Abschlagserhöhung konfrontiert werden, sondern natürlich auch die Medienbranche.

Steigende Produktionskosten

© MMC Nico Roden (MMC)

An mancher Stelle könnte die dicke Energierechnung übrigens noch auf sich warten lassen. Der Hessische Rundfunk, der als sogenannter Lead-Buyer seit Anfang 2022 den Strom für die gesamt ARD kauft und dabei auf so genannten Öko-Strom setzt, sieht bis Ende 2023 keine größeren Preissteigerungen auf sich zukommen – sofern es keine neuen politischen Vorgaben gibt. Man habe langfristige Verträge mit den Versorgern abgeschlossen.

