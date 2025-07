© Burda

Das könnte die Plattform vor allem für andere Medienhäuser interessant machen. Burda will aber noch mehr. So sei das Konzept der "Agentic Workflows" ebenfalls in die KI-Plattform integriert. Dabei seien bestimmte KI-Dienste so eingebunden worden, dass KI-Agenten in der Lage sind, ganze Geschäftsprozesse automatisiert abzuwickeln. In der Burda-Gruppe ist "Aissist" nach eigenen Angaben schon "fester Bestandteil des Arbeitsalltags".

"Seit der Entwicklung von Aissist im Jahr 2023 haben wir kontinuierlich an der Verbesserung der Plattform gearbeitet. Heute nutzen rund 2000 Mitarbeiter aus unterschiedlichen Unternehmen unseres Konzerns Aissist in vielfältigen Einsatzgebieten. Die positiven Erfahrungen sowohl auf unternehmerischer Ebene als auch innerhalb der Teams haben uns dazu veranlasst, unsere Entwicklung nun auch anderen Unternehmen zugänglich zu machen", sagt Elisabeth Varn, Co-CEO des BurdaVerlags.

"Aissist wurde von Anfang an aus einer Prozessperspektive erdacht. Erst wenn KI in Workflows integriert ist und kompatibel mit Bestandsystemen, erst dann schafft sie einen echten Mehrwert und macht einen großen Unterschied für Unternehmen", ergänzt Rebecca Gottwald, COO des BurdaVerlags, die die Plattform zusammen mit ihrem Team und dem Burda-eigenen IT-Unternehmen Valiton entwickelt hat.