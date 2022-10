Zu den Eigenheiten der TV-Werbung gehört, dass sich erst in den letzten Wochen des Jahres wirklich entscheidet, ob es wirtschaftlich ein gutes oder schlechtes Jahr war. Während Anfang des Jahres zwar die Reichweiten hoch, die Werbebudgets aber üblicherweise noch begrenzt sind und es in den Sommermonaten schließlich wetterbedingt etwas an Reichweite hapert, kommen vor Weihnachten üblicherweise hohe TV-Nutzung und hohe Werbebudgets zusammen. Schließlich steht dann auch für die meisten Händler und Marken das so wichtige Weihnachtsgeschäft an. Und nicht selten findet man auch noch Budget, das aus Vorsicht früher im Jahr noch zurückgehalten wurde, zum Jahresende dann aber noch unter die Leute soll.

© Ad Alliance Frank Vogel, Ad Alliance

Viel "Dynamik", wenig Planbarkeit

© Seven.One Lennart Harendza, Seven.One Media

© Sky Ralf Hape, Sky Media

Doch wie stark sind die Auswirkungen aufs Geschäft denn nun bereits? Stephan Karrer, der den RTLzwei-Vermarkter El Cartel führt, sagt gegenüber DWDL: "Vor dem Hintergrund der Inflation und der sinkenden Konsumlaune der Menschen ist die Auslastung insgesamt zufriedenstellend". Das klingt nicht überschäumend, aber eben auch nicht nach Weltuntergang, wie man es angesichts schon aufziehender Sparprogramme bei Medienkonzernen vielleicht befürchten würde. Lennart Harendza von Seven.One Media konstatiert zumindest im Umfeld der erfolgreichsten Formate wie "The Voice" und "The Masked Singer" eine hohe Nachfrage, gerade auch wenn es nicht um den klassischen Spot, sondern um kreative Einbindungen und Placements gehe. Diese "erweisen sich einmal mehr als recht konjunkturunabhängig."

© Disney Julia Schörner, Disney Media Sales & Partnerships

WM voraus: ARD Media und ZDF Werbefernsehen besonders optimistisch

Sehr selbstbewusst geben sich derzeit aber vor allem die Vermarkter der Öffentlich-Rechtlichen. Uwe Esser, Geschäftsleiter TV bei ARD Media, spricht von "durchaus lebhaften" Buchungseingängen, "auch über die Branchen hinweg". Und für Hans-Joachim Strauch, der das ZDF Werbefernsehen leitet, lief das Jahr bislang "sehr zufriedenstellend". So liege man im Zeitraum Januar bis September fünf Prozent über den Einnahmen aus dem letzten Vor-Corona-Jahr 2019.

© ZDF Werbefernsehen/Steffen Henkel Hans-Joachim Strauch, ZDF Werbefernsehen

Doch des einen Freud, des anderen Leid: Während ARD und ZDF die anstehende Fußball-WM in Sachen Werbevermarktung natürlich zupasskommt, könnte sie den Privaten in der ohnehin angespannten Situation das Leben zusätzlich erschweren. Da es sich bei der Ansetzung im Winter um ein Novum handelt, sind die Auswirkungen nicht ganz leicht einzuschätzen. Frank Vogel, Geschäftsführer der Ad Alliance räumt ein: "Das ist für uns alle eine Premiere, so dass wir auch noch keine Erfahrungswerte hinsichtlich Nutzung und Budgetplanung haben. Da für viele Kunden das Weihnachtsgeschäft jedoch der Umsatztreiber im Gesamtjahr ist, erwarten wir trotz dieses Großereignisses gattungsübergreifend eine gute Auslastung zum Jahresende".

© RTLzwei/Magdalena Possert Stephan Karrer, El Cartel Media

Auch Lennart Harendza, Geschäftsführer von Seven.One Media, setzt darauf, dass das Vorweihnachtsgeschäft für den Handel die wichtigste Zeit des Jahres bleiben werde. Und während es bei den öffentlich-rechtlichen Sendern begrenzte Werbemöglichkeiten gebe, erwartet er, dass auch die Sender von Seven.One wieder "eine große Rolle" spielen werden - zumal man bei den Sendern "durch smarte Programmierungen und starke Inhalte zahlreiche attraktive Möglichkeiten für unsere Werbekunden abseits der Fußball-WM geschaffen" habe. Bei Sat.1 etwa setzt man während der WM auf "Big Brother" am späteren Abend und hofft auf eine Art "zweite Primetime", wenn die letzten Spiele in Katar schon abgepfiffen sind.

Der Ausblick: Zumindest Stabilität?

Trotz aller Unsicherheiten, die anstehen: Gerade die letzten Corona-Jahre haben die Branche ein Stück weit gestählt und mit Zuversicht ausgestattet - schließlich folgte 2020 auf den tiefen Corona-Einbruch gerad eim TV eine erstaunlich rasche Erholung. Und die fehlende Planbarkeit ist inzwischen auch gelernt. "Wir haben uns in den vergangenenen zweieinhalb Jahren daran gewöhnt, dass ständig etwas Unvorhergesehenes passiert. Das ist das 'New Normal' Die Erfahrungen von 2020 haben gezeigt, dass ich vor allem die TV-Werbemärkte sehr schnell ändern und stärker zurückkommen können", sagt etwa Frank Vogel von der Ad Alliance.

© AS&S Uwe Esser, ARD Media

Stephan Karrer von El Cartel Media gibt sich mit Blick auf die "kraftvolle Rückkehr" zahlreicher Kunden und der Zahl der Neukunden, die sich auf dem Niveau früherer Jahre bewege, ebenfalls verhalten optimistisch. Man erwarte "kein Wachstum, aber zumindest einen versöhnlichen Jahresabschluss". Und generell sagt Karrer: "Ich bin zuversichtlich, denn TV bewährt sich erfahrungsgemäß gerade in Krisenzeiten als das Medium mit der besten Performance und dem höchsten ROI. Deshalb sehen wir auch für 2023 beileibe nicht schwarz - aus heutiger Perspektive, denn natürlich kann die Welt im Januar schon wieder ganz anders aussehen."